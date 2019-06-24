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高度用眼、糖尿病作祟 國內黃斑部病變年輕化

2019-06-24 10:40聯合報 記者簡浩正╱即時報導

黃斑部病變不再是老年人專屬疾病。35歲的李小姐是個藝術工作者，舞台長時間照強光，平時也常滑手機、平板等3C用品；日前使用手機時發現視力衰退、偶爾看不清楚，到醫院檢查發現是黃斑部病變。經眼科醫師治療後，視力漸漸回到正常，由於她也是糖尿病友，也開始透過血糖控制，讓疾病穩定下來。 

新光醫院眼科醫師蔡孟儒表示，黃斑部病變患者年齡逐漸下降。近年來受手機、平板等3C用品影響下，民眾高度用眼比例上升，眼睛長期接受光線刺激下，會使視網膜血管受損，導致黃斑部病變。

蔡孟儒說，據2010世界衛生組織‭（‬WHO‭）‬資料顯示，黃斑部病變、白內障與青光眼為成年人三大失明原因；若為糖尿病患者，其罹患黃斑部病變風險高於一般人，失明機率高出常人25倍。由於國人近年飲食精緻化、生活型態的改變，越來越多青壯年族群罹患糖尿病，據衛福部統計，全國逾200萬名糖尿病友，且每年增約2.5萬人，若血糖過高未控制，有可能會引起黃斑部病變，會出現視力模糊、視野扭曲變形等症狀，嚴重者可能會失明。

蔡孟儒說，白內障與青光眼都可透過手術治療，黃斑部病變以前為雷射治療為主；而隨著醫療進步，目前出現抗血管內皮細胞生長因子注射療法，可作為眼內注射藥物的選擇，能使眼睛黃斑部水腫消退及網膜新生血管萎縮，達到治療目的。

據臨床實驗顯示，持續接受上述療法治療一年的患者，65%有顯著的視力改善。不過若有藥物過敏患者，需經醫師判斷後決定治療方式，另外極少數患者可能會出現眼內炎。蔡孟儒說，年長者或糖尿病患者，應定期檢查眼睛，若早期發現黃斑部病變並積極治療，視力能獲得改善，避免失明危機。

近年來受手機、平板等3C用品影響下，民眾高度用眼比例上升，眼睛長期接受光線刺激下...
近年來受手機、平板等3C用品影響下，民眾高度用眼比例上升，眼睛長期接受光線刺激下，會使視網膜血管受損，導致黃斑部病變。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
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患者視力糖尿病
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