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女老師走路變成馬蹄腳又常跌倒 原來是胸腰脊髓長腫瘤

2019-06-24 10:37聯合報 記者謝恩得╱即時報導

35歲陳姓美語女教師去年突然發現抬腿時沒力，而且異常疼痛，前往鄰近診所檢查說可能是閃到腰或是腳踝扭到，後續又到國術館做整脊，刮痧、電療，但症狀一直沒有改善，晚上更是痛到睡不著，必須貼熱敷貼片才能「坐著」入睡。

而且因左腳無力，呈現垂足症狀，走路時變得像馬蹄一樣，引來異樣眼光，甚至雙腳還會突然無力經常跌倒，下階梯就摔過30多次，膝蓋都摔破，到大林慈濟醫院檢查才發現胸腰脊髓長腫瘤

副院長暨神經外科主任陳金城表示，病人的腫瘤長在胸椎第十一到腰椎第二節之間，長度約有7、8公分，經由病理檢查後證實為粘液乳頭狀室管膜瘤，這種腫瘤相當罕見，根據文獻上統計，1千萬人中，有5到8個人會有這種疾病，一般好發在20多歲的青壯年，以男性居多。

陳金城說，由於這種腫瘤是從脊髓神經中長出來，不容易在初期獲得診斷，有的人甚至要5到10年後才能診斷出來。此腫瘤手術風險高，必須小心翼翼的將神經剝開，同時在顯微鏡的輔助，將瘤清除乾淨，而陳老師幸運地切除完腫瘤後，現在已恢復行走能力，左腳也不再垂足。

何時是脊髓腫瘤發出的警訊?陳金城指出，當身體躺下後，背部出現異常疼痛，特別在晚上痛到無法入睡，並伴隨腳無力等神經症狀時，就要懷疑可能是脊髓裡長腫瘤，應到醫院找專科醫師做詳細檢查，如果延誤治療，恐會導致腫瘤擴散，由脊髓往上延伸到腦部，甚至整個脊髓都是腫瘤，造成呼吸衰竭、四肢癱瘓。

陳老師（左）已恢復行走能力，左腳也不再垂足，特別感謝陳金城副院長（右）。圖／大林...
陳老師（左）已恢復行走能力，左腳也不再垂足，特別感謝陳金城副院長（右）。圖／大林慈濟醫院提供
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粘液乳頭狀室管膜瘤相當罕見，1千萬人中有5到8個人會有這種疾病。圖／大林慈濟醫院...
粘液乳頭狀室管膜瘤相當罕見，1千萬人中有5到8個人會有這種疾病。圖／大林慈濟醫院提供
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腫瘤手術
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