芒果王者之果！ 黃偉哲將拍賣愛文「太陽果」

2019-06-24 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俞安 ╱即時報導



大家都知道最好吃的愛文芒果在台南玉井，但南化區小崙里鏡面產銷班生產的愛文芒果，是王中之王的「太陽果」，有錢也不一定買的到，想買還得先跟果農套交情！台南市長黃偉哲預定7月13日會公開拍賣「太陽果」捐公益，產銷班長王文瑞今天會同農業局長李朝塘、南化農會總幹事溫進添，先摘下首顆紅通通的神秘「太陽果」讓民眾先睹為快。

王文瑞的父親王明義，是培育王者之果「太陽果」的創始人。王文瑞提到，60年前，父親回到故鄉發現鏡面水庫四周的寶地，立刻以每株台幣5元的高價，種了1公頃多的愛文；首次收成時，因風味特佳，到玉井芒果市場拍賣，賣到每公斤30元的好價格。王文瑞說到，當時每年的收入，有5、60萬元，足可到市區購買兩間房子，因父親的帶動，「鏡面仔」成為品質保證，也為山區小村落帶來經濟奇蹟。目前這裡大約有60公頃的丘陵地在種愛文芒果，年產量3000噸，有18位果農，屆歷的愛文芒果比賽，都是「鏡面仔」得到冠軍。

農業局長李朝塘表示，要成為「太陽果」的愛文芒果，必需具備有550至600公克以上、整顆完熟全紅、甜度15度以上、纖維細到不會塞牙縫等條件，不是隨便拿一顆特大愛文來充數，「鏡面班」經過數十年的傳承，培育出來的頂級「太陽果」是無法替代的。李朝塘也指出，市長黃偉哲已指示要多花一些心思研議「太陽果」，未來應該可以發展為觀光果園，多辦一些活動，讓果農直接和消費者交易，不但可以提高農民的收入，也可讓國內民眾有福氣享用到最頂級的愛文芒果。