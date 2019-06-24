全台13縣市大雨特報！ 雲林縣局部豪雨

2019-06-24 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



中央氣象局發布大雨特報，鋒面影響，易有短時強降雨，雲林縣已有局部豪雨發生；今天嘉義以北及南投地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

鋒面影響及東北風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。