明天鋒面北抬 彭啟明：台灣梅雨告一段落

2019-06-24 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



天氣風險管理公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，預計今天仍舊有雨勢，但由於鋒面結構稍微減弱，明顯較為鬆散，降雨會比昨天稍微緩和一些，各地偶爾會有短暫空檔，今天由於有些東北風南下，中部以北溫度降到23-24度，白天回溫也才26-28度，算是偏涼舒適的溫度。

這波降雨要減弱，將持續到周二凌晨，他說，要改變就要觀察西南風的增強與鋒面的北抬，周二是一個轉換的時間點，會從目前中部以北偏東北風，轉為偏西南風的轉換期，溫度會略高，各地白天會到30度以上，仍有局部短暫雨。

彭啟明表示，太平洋高壓已經逐漸茁壯穩固，明天鋒面北抬，預期台灣的梅雨告一段落，典型的夏天正式展開。

他說，周三偏南風勢力更強及延續，溫度會再升高，但暖濕的西南風，也有更強的午後陣雨或局部陣雨發展機會，將持續到下周，這就是典型的夏季天氣，但和前幾天的高溫偏乾熱不同，較為濕熱。

而在菲律賓東方的熱帶擾動，他說，過去兩三天的消消長長，至今尚沒有成為颱風的跡象，機會有減少的趨勢，不過還是可留意是否會繼續發展成為低壓或颱風，隨著高壓外圍環流從台灣東部外海北上，未來幾天可以再觀察。

他說，菲律賓的低壓擾動，過去兩天受到抑制，今天條件稍好一點，有機會持續發展，從綜觀條件來看，從台灣東部海面北上機會較高。