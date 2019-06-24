觀測天氣為什麼要那麼多雷達？ 鄭明典點出關鍵原因

2019-06-24 09:37 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



為什麼要有那麼多雷達？中央氣象局副局長鄭明典在臉書表示，五分山、花蓮、墾丁、七股，原本這四座雷達的觀測範圍已經可以蓋滿全台灣，問題是，雷達不能照到地面，通常最低仰角是0.5度。

他說，聽起來0.5度很小，但是0.5度直線延伸100公里之後，它的高度會很高，此時雷達就看不到近地面的雨滴，那就很難準確估計落到地面的降雨強度。