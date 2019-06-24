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颮線鋒面夾襲！ 16縣市豪、大雨特報 台中以南防劇烈天氣

2019-06-24 08:51聯合報 記者曹悅華╱即時報導

受到鋒面持續影響，加上今晨有颮線影響苗栗至中部一帶，中央氣象局早上針對16縣市發部大雨特報，中部以南慎防劇烈天氣，民眾出門務必留意。

氣象局上午7時對16縣市發布豪、大雨特報。雲林縣是豪雨特報範圍；新北市、台北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、台南市、高雄市、基隆市、新竹縣、新竹市、南投縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣市則屬大雨特報範圍。

氣象局預報員陳伊秀說，今鋒面位置來到中南部地區，清晨降雨明顯，以西半部為主，台中以南這塊，降雨伴隨雷擊強陣風，而這波降雨是移動式的，雨區目前在台灣海峽，會由西往東移動。

陳伊秀說，白天受到鋒面影響，全台有雨，西半部天氣相較其他地區更不穩定，不過時間越晚，這道鋒面結構會越弱，降雨會趨緩。

氣溫方面，陳伊秀說，因為有微弱東北風，今天北部、宜蘭；花蓮高溫26到27度，感受上舒適許多，其他地區高溫則落在29到32度間；低溫方面全台落在25到26度間。

陳伊秀說，到了周二，鋒面遠離台灣地區，各地天氣仍不穩定，不過降雨會沒那麼劇烈，以局部短暫陣雨為主，週三到周日天氣轉穩定，以午後雷陣雨天氣型態為主。

溫度部分，陳伊秀說，周三到周五偏南風，之後是西南風，天氣較為悶熱，周末西半部高溫來到34度，其他地區則是32到33度。

中央氣象局針對16縣市發布豪、大雨特報。圖／取自氣象局網站
中央氣象局針對16縣市發布豪、大雨特報。圖／取自氣象局網站
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中央氣象局針對16縣市發布豪、大雨特報。本報資料照片
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氣象局
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