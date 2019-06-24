福衛七號明升空 小編辦「露出盃」引來各方強者

2019-06-24 08:35 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



福衛七號搭乘的火箭航次預計在台灣時間明天（25日）上午 11時30半開啟為時四小時的「發射窗口」－火箭在這期間都可以發射，不過也只能在這段時間發射。明天上午11時太空中心臉書將有直播節目。

國家太空中心、科技部等單位的臉書小編為福7的發射任務舉辦比賽，因為「長官說要有很多露出」，所以定名為「第一屆露出盃」，邀民眾用各種方式排出FS7的字樣。日前已選出得獎者，贈送福七包裝滿天星一箱。

國家太空中心表示，福衛七號是氣象衛星，由六枚衛星組成星系，每天可取得 4000位點大氣剖面資料，幫助提升劇烈天氣（颱風路徑及降雨）的預測準確度。

要做氣象預報，需要地面觀測與高空觀測的數據。施放「探空氣球」是取得高空觀測數據的常見方式，世界各地的氣象單位會在「格林威治標準時間」0 時和 12 時施放探空氣球，並與全球共享資料。中央氣象局也同樣在每天早晚8時（因為時差），於板橋與花蓮施放探空氣球並交流數據。

不像衛星是反演、推算得出資訊，探空氣球優點是可以直接量測大氣資訊，，資料解析度較好。不過，探空氣球有地區限制，沒人放氣球的地方就沒資料，廣大的海洋就相當缺乏數據，但颱風生成的關鍵資訊就在海面上；探空氣球也無法觸及 30 公里高以上的高空及電離層資訊，所以需要高空氣象觀測的衛星。

為了讓民眾想更進一步了解福衛7號，太空中心等單位在臉書合辦「露出盃」比賽，獲得學校、其他科學單位小編的響應。簡單的如人龍排字、橡皮筋、香蕉皮、雜誌、DVD盒或餐盤的青菜排字；或是化石店店長用三葉蟲化石排字，拍照不忘比例尺地質搥；駐加拿大科技組用加拿大的楓葉糖果應戰。

複雜的「排字」作品像是以人類第四號染色體的一小部分的序列資料加入空格，排出FS7；在操場跑步得到衛星定位的字樣，也有人以電玩Kerbal Space Program仿製福衛7，在側面用金色外掛燃料桶排出了FS7字樣。

歐洲學校的小朋友用樂高甚至洗手乳的泡泡排字，有人寫卡片祝福福7順利發射，也問，「為什麼沒有福4、福6」？