親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

蔡政府推能源轉型三年 最新民調：近6成民眾不知方向

福衛七號明升空 小編辦「露出盃」引來各方強者

2019-06-24 08:35聯合報 記者雷光涵╱即時報導

福衛七號搭乘的火箭航次預計在台灣時間明天（25日）上午 11時30半開啟為時四小時的「發射窗口」－火箭在這期間都可以發射，不過也只能在這段時間發射。明天上午11時太空中心臉書將有直播節目。

國家太空中心、科技部等單位的臉書小編為福7的發射任務舉辦比賽，因為「長官說要有很多露出」，所以定名為「第一屆露出盃」，邀民眾用各種方式排出FS7的字樣。日前已選出得獎者，贈送福七包裝滿天星一箱。

國家太空中心表示，福衛七號是氣象衛星，由六枚衛星組成星系，每天可取得 4000位點大氣剖面資料，幫助提升劇烈天氣（颱風路徑及降雨）的預測準確度。

要做氣象預報，需要地面觀測與高空觀測的數據。施放「探空氣球」是取得高空觀測數據的常見方式，世界各地的氣象單位會在「格林威治標準時間」0 時和 12 時施放探空氣球，並與全球共享資料。中央氣象局也同樣在每天早晚8時（因為時差），於板橋與花蓮施放探空氣球並交流數據。

不像衛星是反演、推算得出資訊，探空氣球優點是可以直接量測大氣資訊，，資料解析度較好。不過，探空氣球有地區限制，沒人放氣球的地方就沒資料，廣大的海洋就相當缺乏數據，但颱風生成的關鍵資訊就在海面上；探空氣球也無法觸及 30 公里高以上的高空及電離層資訊，所以需要高空氣象觀測的衛星。

為了讓民眾想更進一步了解福衛7號，太空中心等單位在臉書合辦「露出盃」比賽，獲得學校、其他科學單位小編的響應。簡單的如人龍排字、橡皮筋、香蕉皮、雜誌、DVD盒或餐盤的青菜排字；或是化石店店長用三葉蟲化石排字，拍照不忘比例尺地質搥；駐加拿大科技組用加拿大的楓葉糖果應戰。

複雜的「排字」作品像是以人類第四號染色體的一小部分的序列資料加入空格，排出FS7；在操場跑步得到衛星定位的字樣，也有人以電玩Kerbal Space Program仿製福衛7，在側面用金色外掛燃料桶排出了FS7字樣。

歐洲學校的小朋友用樂高甚至洗手乳的泡泡排字，有人寫卡片祝福福7順利發射，也問，「為什麼沒有福4、福6」？

最後獲獎的是賴索托 ACC - Amitofo care centre Lesotho、左營國中、鼓山高中、景美女中，參賽作品

賴索托 ACC - Amitofo care centre Lesotho排字。...
賴索托 ACC - Amitofo care centre Lesotho排字。圖／取自國家太空中心第一屆露出盃活動網頁
分享
Kerbal Space Program仿製的福衛7，在側面用金色外掛燃料桶排出...
Kerbal Space Program仿製的福衛7，在側面用金色外掛燃料桶排出了FS7字樣。圖／取自國家太空中心第一屆露出盃活動網頁
分享
人類第四號染色體的一小部分的序列資料的排字。圖／取自國家太空中心第一屆露出盃活動...
人類第四號染色體的一小部分的序列資料的排字。圖／取自國家太空中心第一屆露出盃活動網頁
分享
三葉蟲化石排字。圖／取自國家太空中心第一屆露出盃活動網頁
三葉蟲化石排字。圖／取自國家太空中心第一屆露出盃活動網頁
分享

太空福衛七號火箭
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

你的錢都被它吃了！ 近半台灣家庭養了這2隻「怪獸」

2019-06-24 09:00

颮線鋒面夾襲！ 16縣市豪、大雨特報 台中以南防劇烈天氣

2019-06-24 08:51

阿河之死喚起… 動保法修正 運送家禽首納管

2019-06-24 00:03

願景工程─永續能源之路2：期待風光 台西村公民電廠

2019-06-24 09:58

明天鋒面北抬 彭啟明：台灣梅雨告一段落

2019-06-24 09:46

觀測天氣為什麼要那麼多雷達？ 鄭明典點出關鍵原因

2019-06-24 09:37

吳德榮：今晨颮線形成 中部密集閃電、強降雨

2019-06-24 07:38

天天五蔬果 中醫提醒還要注意「乾溼分離」

2019-06-24 07:20

冷凍三色豆當蔬菜吃 小心高熱量

2019-06-24 01:58

瀕死醫師重生 感恩推廣器捐

2019-06-24 01:58

健康你我他／規範滑手機 身教重於言教

2019-06-24 01:47

健康名人堂／國際醫療照護 展現台灣軟實力

2019-06-24 01:47

醫病天地／中醫治失眠 湯藥、針灸輔飲食

2019-06-24 00:26

夜間居家醫療 擬調高醫師給付

2019-06-24 00:03

動保團體：大突破 但範圍應更廣

2019-06-24 00:03

醫病天地／孩子拒上學 應積極尋求專業協助

2019-06-23 23:11

再度破解6大皮膚保養傳言 多喝水根本不能保濕！

2019-06-23 22:06

專長居家醫療 都蘭診所要來台北開「分店」

2019-06-23 21:42

居家醫療是在做功德？健保署調整夜間出勤給付

2019-06-23 21:41

中央氣象局發布豪雨特報 今晚至明天西半部有局部大雨

2019-06-23 20:14

笑到併軌！兒子答數學題狂畫「32隻小鳥」 時間不夠畫到頭髮都沒了

2019-06-23 20:00

睡不著好焦慮 一晚竟吃10顆安眠藥助眠

2019-06-23 19:30

生理期是最佳「護膚保養」時期 掌握黃金3天養出仙女肌

2019-06-23 16:36

今年第六波梅雨鋒面報到 影響至周三

2019-06-23 16:16

心衰納健保急性後期照護 醫：有助死亡率下降 

2019-06-23 13:40

體驗飛行傘 注意7件事

2019-06-23 13:22

剌激！北海岸首創 沙灘起飛當鳥人

2019-06-23 13:22

健康相談室／暈車藥+感冒藥可能加重嗜睡、四肢無力

2019-06-23 13:21

愛肝達人站／染Ｂ、Ｃ肝 及早用抗病毒藥物治療

2019-06-23 13:20

孩子失誤不斷、健忘、衝動 潛在過動兒 可能在你家

2019-06-23 13:18

闖鐵道最重罰5萬！觀光客無視 嚇阻效果有限

2019-06-23 13:15

19縣市大雨特報！ 西半部金馬及宜蘭山區局部大雨

2019-06-23 12:49

雨還不會停 鄭明典：雨區很可能往中南部展開

2019-06-23 12:34

高溫炎熱 高雄近山區或河谷橙色燈號

2019-06-23 12:07

影／獨創海上飛行傘夯 德國正妹嚇得尖叫：和101一樣高

2019-06-23 12:03

不蘇胡！他PO用吸管吸布丁 網怒喊：密集恐懼症發作了

2019-06-23 12:00

對流雲系發展旺盛 高雄屏東局部較大雨勢

2019-06-23 11:33

滅秋行蟲正噴藥 農委會籲蜂友小心

2019-06-23 11:23

夏季鮮乳消費量大 高雄16牧場生乳合格率100%

2019-06-23 11:05
看更多

熱門文章

影／開平溪線20年首見！ 孔雀搖擺走鐵軌 司機佛心減速

2019-06-23 09:06

你的錢都被它吃了！ 近半台灣家庭養了這2隻「怪獸」

2019-06-24 09:00

華航全航線祭出優惠 商務艙省1.2萬、經濟艙省7千

2019-06-23 18:44

中央氣象局發布豪雨特報 今晚至明天西半部有局部大雨

2019-06-23 20:14

今年第六波梅雨鋒面報到 影響至周三

2019-06-23 16:16

影／美味小卷怎麼不見了？ 學者分析有5個原因

2019-06-23 22:42

影／秋行軍蟲害打亂空汙政策 台東破例讓農民燒稻梗

2019-06-23 10:21

颮線鋒面夾襲！ 16縣市豪、大雨特報 台中以南防劇烈天氣

2019-06-24 08:51

雨還不會停 鄭明典：雨區很可能往中南部展開

2019-06-23 12:34

霧鹿村民一生未見台灣黑熊 他待才1年就跟熊四目對看

2019-06-23 13:40

金材昱巴黎街拍 這種「憂鬱帥」怎麼受得了？

2019-06-23 11:46

吳德榮：今晨颮線形成 中部密集閃電、強降雨

2019-06-24 07:38

唐綺陽星座運勢週報：金牛面對改變 射手欲速則不達

2019-06-24 07:49

影／獨創海上飛行傘夯 德國正妹嚇得尖叫：和101一樣高

2019-06-23 12:03

韓國瑜高雄造勢因登革熱喊卡 衛生局：未來兩周是關鍵

2019-06-23 18:16

再度破解6大皮膚保養傳言 多喝水根本不能保濕！

2019-06-23 22:06

19縣市大雨特報！ 西半部金馬及宜蘭山區局部大雨

2019-06-23 12:49

每日星座運勢／摩羯認真勤勉受欣賞 金錢敏銳夠強

2019-06-24 00:00

阿河之死喚起… 動保法修正 運送家禽首納管

2019-06-24 00:03

生理期是最佳「護膚保養」時期 掌握黃金3天養出仙女肌

2019-06-23 16:36

天天五蔬果 中醫提醒還要注意「乾溼分離」

2019-06-24 07:20

台灣虎航冬季班表開賣 高雄飛名古屋1,599元起

2019-06-23 16:18

台灣黑熊「路過」霧鹿國小 台東啟動多項校安防護措施

2019-06-23 12:28

高市再增1例本土登革熱 個案曾至金獅湖市場送貨

2019-06-23 17:09

Pacum極致真空收納機 把行李箱變大了！

2019-06-23 21:22

這裡有櫻花蝦霜淇淋 屏東東港吃冰節登場

2019-06-23 12:09

北市秋行軍蟲案例再加1 現累積8例

2019-06-23 11:30

高市登革熱延燒 廠商捐萬瓶防蚊液民眾搶領

2019-06-23 19:12

成人尿失禁難啟齒 九成誤以為膀胱無力所致

2019-06-23 10:59

13縣市大雨特報！ 注意雷擊及強陣風

2019-06-23 10:20

【婚姻故事】陳瓊華／丟不掉的大皮箱

2019-06-24 06:00

韓國瑜擬拉高湖水位滅蚊 陳時中：防疫要對症下藥

2019-06-23 12:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top