吳德榮：今晨颮線形成 中部密集閃電、強降雨

2019-06-24 07:38 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央氣象局上午7時對16個縣市發布豪雨或大雨特報，表示今天受鋒面影響，易有短時強降雨，今天雲林縣有局部豪雨，西半部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」也說，今晨雷達回波圖顯示，有中尺度天氣系統在海峽中部發展，形成颮線，影響苗栗至中部一帶，伴隨密集閃電及瞬間強降雨。

吳德榮指出，今天（24日）仍受梅雨鋒影響，各地為有陣雨或雷雨的天氣，中部以北受影響較大；大氣不穩定，有中、小尺度對流系統發展，伴隨劇烈天氣的條件。各地氣溫稍降、北部天氣轉涼；北部氣溫約在23至27度、中部23至30度、南部24至33度、東部24至32度。

他說，明天天氣略好轉、氣溫回升，但午後有局部陣雨或雷雨，其他時間西南部也有局部降雨的機率。周三至下周日（26至30日）低層大氣水氣略多，午後山區有對流發展，部分平地也可能受影響，西南部清晨偶有降雨的機率。

至於大家關心的今年第3號颱風，吳德榮表示，菲律賓東方的熱帶雲系結構雖略增強，但離颱風的標準尚有一大段落差，會不會發展成今年第3號颱風還有不確定性。根據中央氣象局的一周預測圖及各國模式模擬的路徑，皆顯示該熱帶系統大多在菲律賓東方海面即向北迴轉；但由於其尚未發展為颱風，預測及模擬的路徑不確定性又更大了；應繼續觀察。

中央氣象局說，今天仍受鋒面及東北風稍增強影響，北部及東北部氣溫稍下降，台灣北部有短暫陣雨或雷雨，降雨仍較為明顯，當對流發展旺盛移入時，容易出現短時強降雨並伴隨雷擊、強陣風等現象，其他地區則是局部短暫陣雨或雷雨的天氣型態，提醒外出記得攜帶雨具。