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天天五蔬果 中醫提醒還要注意「乾溼分離」

2019-06-24 07:20聯合報 記者羅真╱即時報導

衛福部國健署長期宣導天天五蔬果，不過中醫師表示，吃水果的同時要注意體質，陰虛乾性體質的人不適合吃太多傷陰化燥的水果，如榴槤、芒果、荔枝、龍眼；濕性體質的人應多運動、調整體內水分代謝功能，在此之前建議少吃水果，因為水果多會聚濕生痰。

醫師賴睿昕表示，體內缺少水分、津液不足的人歸類為陰虛乾性體質，如果夏天一直待在冷氣房、或者熬夜、抽菸、久坐、少喝水、少運動、吃太多傷陰化燥的食物等，就會燥上加燥，使皮膚發生乾燥、粗糙、脫皮的情形，而原本就有濕疹或異位性皮膚炎的人則會讓症狀惡化。

傷陰化燥的食物除了常聽到的花生、巧克力、炸辣燒烤類，還包括熱性水果，像是榴槤、芒果、荔枝、龍眼，吃多了都會耗損體內津液，使人更燥熱。因此陰虛乾性體質的人要減少食用這類水果，而改吃潤燥的水果，像是桃子、李子、葡萄、櫻桃等，同時必須多補充白開水，也可適量補充富含植物膠質的食物，如白木耳、黑木耳、山藥、珊瑚草、海帶等。

賴睿昕表示，濕性體質的人往往有水分代謝問題，體內水分無法被身體吸收運用，因此容易水腫、疲倦、四肢無力、胃口不佳、大便稀軟或呈黏稠狀、女性分泌物多甚或搔癢有異味等。

部分水果助濕，像是菠蘿蜜、榴槤、芒果等，因此濕性體質的人不宜多吃；寒涼的食物則會讓腸胃消化吸收功能停滯，不只消暑的西瓜不建議吃多，其實水果都要少吃，因為水果多會聚濕生痰。如果要吃水果，建議適量吃「利水」的水果，像是適量的西瓜有利小便，木瓜則有健脾胃、幫助消化。「濕性體質的人一定要多運動，調整身體水分代謝功能，才是根本之道」。

衛福部國健署長期宣導天天五蔬果，不過中醫師表示，吃水果的同時要注意體質。圖／12...
衛福部國健署長期宣導天天五蔬果，不過中醫師表示，吃水果的同時要注意體質。圖／123RF
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