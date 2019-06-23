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專長居家醫療 都蘭診所要來台北開「分店」

2019-06-23 21:42聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

提到居家醫療，不得不提到台灣在宅醫療學會理事長余尚儒和他的台東都蘭診所，他走入民眾的家裡看診，視病猶親，感動在地居民一起加入診所志工行列，凝聚社區力量互相支援，使「都蘭診所」成為金字招牌。

如今，都蘭診所將於台北「開分店」，最快8月底開幕。台北都蘭診所籌備處醫師張凱評表示，台北都蘭診所將以居家醫療為主，不設門診，但未來不排除提供全台首間「家庭照顧者支援門診」，讓照顧者在執行照顧工作同時也兼顧健康。

余尚儒是熱血家醫科醫師，帶妻小離開家鄉嘉義，到台東開設都蘭診所深耕在宅醫療，並提供偏鄉巡迴醫療服務。當病人有緊急狀況，他的居家訪視就像「巡田水」，有空就去看看患者和家屬，耐心、愛心與用心征服在地居民。

有居民也想為社區做事，於是加入診所當志工，有人協助醫療交通接送，有人幫忙管理財務。都蘭診所與社區共融共生，名號響亮，副總統陳建仁及衛福部官員都曾遠道參訪。

余尚儒表示，居家醫療主要幫助就醫困難且行動不便的民眾，短期指標是減少病人往返住院。他認為，社區醫療長期目標應建立「共生社區」，讓社區居民互助，並結合地方創生，永續發展，創造更多社會效益。

「台北籌備都蘭診所，就是希望大眾能認識我們的理念。」余尚儒說，台北都蘭診所和台東都蘭診所的運作模式不會有太大差別，包括以居家醫療為核心，並做好在宅臨終照顧，並讓社區居民共同參與。

只是台北和台東的地理規模不同，一個是城市、一個是鄉村聚落。余尚儒說，對比台東都蘭診所提供的「社區照顧」，台北都蘭診所則傾向提供「社群照顧」。

什麼是社群照顧？余尚儒舉例，包括合作社、團體或聯盟，只要社群願意有家庭醫師，也同意家庭醫師進入他們的生活，就是台北都蘭診所服務的對象。

此外，余尚儒發現不少家庭照顧者及移工也有醫療需要，他們即使生病卻因照顧工作在身，無法到醫院看病拿藥，平時也沒空做健康檢查，「這是另一種就醫困難啊！」照顧者先倒下去，家庭等於失去支柱。

余尚儒說，他期望台北都蘭診所能提供照顧者支援門診，而這特別門診不對外攬客，與一般診所不同。只是過去沒有醫師做過、沒有相關經驗，一切都還在規畫當中。

張凱評表示，台北都蘭診所的團隊成員已經找齊，包括醫師、護理師及長照專業人員等，診所地點進行最後確認，最快8月底開幕。預計收案範圍以診所地點為中心，車程20分鐘的台北市及新北市地區為主。

余尚儒在台東都蘭部落開設「在宅醫療基層診所」，提供更貼近民眾的醫療服務。...
余尚儒在台東都蘭部落開設「在宅醫療基層診所」，提供更貼近民眾的醫療服務。圖／本報資料照片
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