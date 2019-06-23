親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

被搬家公司當作免費清運員 清潔隊幫收廢家具喊卡

大雨襲北市路樹突倒塌 直接壓中女騎士

中央氣象局發布豪雨特報 今晚至明天西半部有局部大雨

2019-06-23 20:14聯合報 記者章凱閎╱即時報導

中央氣象局晚間發布豪雨特報。本報資料照片
中央氣象局晚間發布豪雨特報。本報資料照片
分享
中央氣象局今天晚間7時10分發布豪雨特報。因鋒面影響，易有短時強降雨，今晚至明天（24日）桃園市有局部豪雨，西半部、金門、馬祖地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請民眾注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，用路行車注意交通安全。
中央氣象局今天晚間7時10分發布豪雨特報。圖截自中央氣象局官網
中央氣象局今天晚間7時10分發布豪雨特報。圖截自中央氣象局官網
分享

豪雨氣象局金門
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

生理期是最佳「護膚保養」時期 掌握黃金3天養出仙女肌

2019-06-23 16:36

今年第六波梅雨鋒面報到 影響至周三

2019-06-23 16:16

笑到併軌！兒子答數學題狂畫「32隻小鳥」 時間不夠畫到頭髮都沒了

2019-06-23 20:00

專長居家醫療 都蘭診所要來台北開「分店」

2019-06-23 21:42

居家醫療是在做功德？健保署調整夜間出勤給付

2019-06-23 21:41

睡不著好焦慮 一晚竟吃10顆安眠藥助眠

2019-06-23 19:30

心衰納健保急性後期照護 醫：有助死亡率下降 

2019-06-23 13:40

體驗飛行傘 注意7件事

2019-06-23 13:22

剌激！北海岸首創 沙灘起飛當鳥人

2019-06-23 13:22

健康相談室／暈車藥+感冒藥可能加重嗜睡、四肢無力

2019-06-23 13:21

愛肝達人站／染Ｂ、Ｃ肝 及早用抗病毒藥物治療

2019-06-23 13:20

孩子失誤不斷、健忘、衝動 潛在過動兒 可能在你家

2019-06-23 13:18

闖鐵道最重罰5萬！觀光客無視 嚇阻效果有限

2019-06-23 13:15

19縣市大雨特報！ 西半部金馬及宜蘭山區局部大雨

2019-06-23 12:49

雨還不會停 鄭明典：雨區很可能往中南部展開

2019-06-23 12:34

高溫炎熱 高雄近山區或河谷橙色燈號

2019-06-23 12:07

影／獨創海上飛行傘夯 德國正妹嚇得尖叫：和101一樣高

2019-06-23 12:03

不蘇胡！他PO用吸管吸布丁 網怒喊：密集恐懼症發作了

2019-06-23 12:00

對流雲系發展旺盛 高雄屏東局部較大雨勢

2019-06-23 11:33

滅秋行蟲正噴藥 農委會籲蜂友小心

2019-06-23 11:23

夏季鮮乳消費量大 高雄16牧場生乳合格率100%

2019-06-23 11:05

成人尿失禁難啟齒 九成誤以為膀胱無力所致

2019-06-23 10:59

嘉義水上鄉平交道 路人擦撞火車送醫

2019-06-23 10:49

上班族走路代替運動 穿對鞋子很重要

2019-06-23 10:40

13縣市大雨特報！ 注意雷擊及強陣風

2019-06-23 10:20

闖鐵道最高罰5萬 每月僅罰兩件遭批嚇阻效果零

2019-06-23 09:10

16縣市大雨特報！ 鋒面靠近 周二前全台有雨

2019-06-23 08:11

梅雨鋒影響 吳德榮：慎防劇烈天氣

2019-06-23 07:21

講話不小心就大聲 當心孩子是這毛病

2019-06-23 07:17

暈車藥配感冒藥 恐會害你全身軟趴趴

2019-06-23 07:16

社區老人 10%營養不良

2019-06-23 00:46

預測偏頭痛 這帽子8成準

2019-06-23 00:46

身障手冊7月10日前不換新版 恐失福利

2019-06-23 00:46

再生衛生紙使用率 台灣僅5％

2019-06-23 00:13

今起全台有雨 周一降到26度

2019-06-23 00:13

中斷十年…南橫明年通到天池

2019-06-23 00:13

搶拍美景！天空出現飛碟雲 「恐有大雨」

2019-06-22 23:16

社區老人好虛！ 10人就有1人營養不良

2019-06-22 22:49

身障資格被註銷 失去的是這三大福利

2019-06-22 22:42
看更多

熱門文章

16縣市大雨特報！ 鋒面靠近 周二前全台有雨

2019-06-23 08:11

影／開平溪線20年首見！ 孔雀搖擺走鐵軌 司機佛心減速

2019-06-23 09:06

中斷十年…南橫明年通到天池

2019-06-23 00:13

身障資格被註銷 失去的是這三大福利

2019-06-22 22:42

殺破狼周運勢／雙子好對象熱烈追求 天蠍偏財運佳試手氣

2019-06-23 00:00

梅雨鋒影響 吳德榮：慎防劇烈天氣

2019-06-23 07:21

身障手冊7月10日前不換新版 恐失福利

2019-06-23 00:46

今年第六波梅雨鋒面報到 影響至周三

2019-06-23 16:16

影／秋行軍蟲害打亂空汙政策 台東破例讓農民燒稻梗

2019-06-23 10:21

每日星座運勢／雙魚有利新計劃執行 今日運勢順遂

2019-06-23 00:00

華航全航線祭出優惠 商務艙省1.2萬、經濟艙省7千

2019-06-23 18:44

暈車藥配感冒藥 恐會害你全身軟趴趴

2019-06-23 07:16

中央氣象局發布豪雨特報 今晚至明天西半部有局部大雨

2019-06-23 20:14

雨還不會停 鄭明典：雨區很可能往中南部展開

2019-06-23 12:34

霧鹿村民一生未見台灣黑熊 他待才1年就跟熊四目對看

2019-06-23 13:40

無人機噴藥滅秋行軍蟲 台南喊卡

2019-06-22 23:29

講話不小心就大聲 當心孩子是這毛病

2019-06-23 07:17

絕地反攻！下半年你能扭轉什麼運勢？

2019-06-23 07:00

咬下去會流煉乳！爭鮮「蜂蜜煉乳摩納餅」7月1日開賣 加購省10元

2019-06-23 00:21

影／獨創海上飛行傘夯 德國正妹嚇得尖叫：和101一樣高

2019-06-23 12:03

今起全台有雨 周一降到26度

2019-06-23 00:13

防治登革熱成政治口水？ 高雄市有人可很認真實做

2019-06-22 22:12

韓國瑜高雄造勢因登革熱喊卡 衛生局：未來兩周是關鍵

2019-06-23 18:16

金材昱巴黎街拍 這種「憂鬱帥」怎麼受得了？

2019-06-23 11:46

【為人父母】高偉峯／老大也還是孩子

2019-06-23 06:00

生理期是最佳「護膚保養」時期 掌握黃金3天養出仙女肌

2019-06-23 16:36

高市再增1例本土登革熱 個案曾至金獅湖市場送貨

2019-06-23 17:09

台灣黑熊「路過」霧鹿國小 台東啟動多項校安防護措施

2019-06-23 12:28

【生活點滴】高月卿／潛能無限

2019-06-23 06:00

19縣市大雨特報！ 西半部金馬及宜蘭山區局部大雨

2019-06-23 12:49

【心情點滴】林思妙／溫馨「接送」情

2019-06-23 06:00

成人尿失禁難啟齒 九成誤以為膀胱無力所致

2019-06-23 10:59

這裡有櫻花蝦霜淇淋 屏東東港吃冰節登場

2019-06-23 12:09

台灣虎航冬季班表開賣 高雄飛名古屋1,599元起

2019-06-23 16:18

社區老人好虛！ 10人就有1人營養不良

2019-06-22 22:49

韓國瑜擬拉高湖水位滅蚊 陳時中：防疫要對症下藥

2019-06-23 12:13

13縣市大雨特報！ 注意雷擊及強陣風

2019-06-23 10:20

北市秋行軍蟲案例再加1 現累積8例

2019-06-23 11:30

闖鐵道最高罰5萬 每月僅罰兩件遭批嚇阻效果零

2019-06-23 09:10

我叫錢多多！ 怕生浪犬變親人校警

2019-06-22 23:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top