中央氣象局發布豪雨特報 今晚至明天西半部有局部大雨

相關新聞
生理期是最佳「護膚保養」時期 掌握黃金3天養出仙女肌2019-06-23 16:36
今年第六波梅雨鋒面報到 影響至周三2019-06-23 16:16
笑到併軌！兒子答數學題狂畫「32隻小鳥」 時間不夠畫到頭髮都沒了2019-06-23 20:00
專長居家醫療 都蘭診所要來台北開「分店」2019-06-23 21:42
居家醫療是在做功德？健保署調整夜間出勤給付2019-06-23 21:41
睡不著好焦慮 一晚竟吃10顆安眠藥助眠2019-06-23 19:30
心衰納健保急性後期照護 醫：有助死亡率下降2019-06-23 13:40
體驗飛行傘 注意7件事2019-06-23 13:22
剌激！北海岸首創 沙灘起飛當鳥人2019-06-23 13:22
健康相談室／暈車藥+感冒藥可能加重嗜睡、四肢無力2019-06-23 13:21
愛肝達人站／染Ｂ、Ｃ肝 及早用抗病毒藥物治療2019-06-23 13:20
孩子失誤不斷、健忘、衝動 潛在過動兒 可能在你家2019-06-23 13:18
闖鐵道最重罰5萬！觀光客無視 嚇阻效果有限2019-06-23 13:15
19縣市大雨特報！ 西半部金馬及宜蘭山區局部大雨2019-06-23 12:49
雨還不會停 鄭明典：雨區很可能往中南部展開2019-06-23 12:34
高溫炎熱 高雄近山區或河谷橙色燈號2019-06-23 12:07
影／獨創海上飛行傘夯 德國正妹嚇得尖叫：和101一樣高2019-06-23 12:03
不蘇胡！他PO用吸管吸布丁 網怒喊：密集恐懼症發作了2019-06-23 12:00
對流雲系發展旺盛 高雄屏東局部較大雨勢2019-06-23 11:33
滅秋行蟲正噴藥 農委會籲蜂友小心2019-06-23 11:23
夏季鮮乳消費量大 高雄16牧場生乳合格率100%2019-06-23 11:05
成人尿失禁難啟齒 九成誤以為膀胱無力所致2019-06-23 10:59
嘉義水上鄉平交道 路人擦撞火車送醫2019-06-23 10:49
上班族走路代替運動 穿對鞋子很重要2019-06-23 10:40
13縣市大雨特報！ 注意雷擊及強陣風2019-06-23 10:20
闖鐵道最高罰5萬 每月僅罰兩件遭批嚇阻效果零2019-06-23 09:10
16縣市大雨特報！ 鋒面靠近 周二前全台有雨2019-06-23 08:11
梅雨鋒影響 吳德榮：慎防劇烈天氣2019-06-23 07:21
講話不小心就大聲 當心孩子是這毛病2019-06-23 07:17
暈車藥配感冒藥 恐會害你全身軟趴趴2019-06-23 07:16
社區老人 10%營養不良2019-06-23 00:46
預測偏頭痛 這帽子8成準2019-06-23 00:46
身障手冊7月10日前不換新版 恐失福利2019-06-23 00:46
再生衛生紙使用率 台灣僅5％2019-06-23 00:13
今起全台有雨 周一降到26度2019-06-23 00:13
中斷十年…南橫明年通到天池2019-06-23 00:13
搶拍美景！天空出現飛碟雲 「恐有大雨」2019-06-22 23:16
社區老人好虛！ 10人就有1人營養不良2019-06-22 22:49
身障資格被註銷 失去的是這三大福利2019-06-22 22:42
熱門文章
16縣市大雨特報！ 鋒面靠近 周二前全台有雨2019-06-23 08:11
影／開平溪線20年首見！ 孔雀搖擺走鐵軌 司機佛心減速2019-06-23 09:06
中斷十年…南橫明年通到天池2019-06-23 00:13
身障資格被註銷 失去的是這三大福利2019-06-22 22:42
殺破狼周運勢／雙子好對象熱烈追求 天蠍偏財運佳試手氣2019-06-23 00:00
梅雨鋒影響 吳德榮：慎防劇烈天氣2019-06-23 07:21
身障手冊7月10日前不換新版 恐失福利2019-06-23 00:46
今年第六波梅雨鋒面報到 影響至周三2019-06-23 16:16
影／秋行軍蟲害打亂空汙政策 台東破例讓農民燒稻梗2019-06-23 10:21
每日星座運勢／雙魚有利新計劃執行 今日運勢順遂2019-06-23 00:00
華航全航線祭出優惠 商務艙省1.2萬、經濟艙省7千2019-06-23 18:44
暈車藥配感冒藥 恐會害你全身軟趴趴2019-06-23 07:16
中央氣象局發布豪雨特報 今晚至明天西半部有局部大雨2019-06-23 20:14
雨還不會停 鄭明典：雨區很可能往中南部展開2019-06-23 12:34
霧鹿村民一生未見台灣黑熊 他待才1年就跟熊四目對看2019-06-23 13:40
無人機噴藥滅秋行軍蟲 台南喊卡2019-06-22 23:29
講話不小心就大聲 當心孩子是這毛病2019-06-23 07:17
絕地反攻！下半年你能扭轉什麼運勢？2019-06-23 07:00
咬下去會流煉乳！爭鮮「蜂蜜煉乳摩納餅」7月1日開賣 加購省10元2019-06-23 00:21
影／獨創海上飛行傘夯 德國正妹嚇得尖叫：和101一樣高2019-06-23 12:03
今起全台有雨 周一降到26度2019-06-23 00:13
防治登革熱成政治口水？ 高雄市有人可很認真實做2019-06-22 22:12
韓國瑜高雄造勢因登革熱喊卡 衛生局：未來兩周是關鍵2019-06-23 18:16
金材昱巴黎街拍 這種「憂鬱帥」怎麼受得了？2019-06-23 11:46
【為人父母】高偉峯／老大也還是孩子2019-06-23 06:00
生理期是最佳「護膚保養」時期 掌握黃金3天養出仙女肌2019-06-23 16:36
高市再增1例本土登革熱 個案曾至金獅湖市場送貨2019-06-23 17:09
台灣黑熊「路過」霧鹿國小 台東啟動多項校安防護措施2019-06-23 12:28
【生活點滴】高月卿／潛能無限2019-06-23 06:00
19縣市大雨特報！ 西半部金馬及宜蘭山區局部大雨2019-06-23 12:49
【心情點滴】林思妙／溫馨「接送」情2019-06-23 06:00
成人尿失禁難啟齒 九成誤以為膀胱無力所致2019-06-23 10:59
這裡有櫻花蝦霜淇淋 屏東東港吃冰節登場2019-06-23 12:09
台灣虎航冬季班表開賣 高雄飛名古屋1,599元起2019-06-23 16:18
社區老人好虛！ 10人就有1人營養不良2019-06-22 22:49
韓國瑜擬拉高湖水位滅蚊 陳時中：防疫要對症下藥2019-06-23 12:13
13縣市大雨特報！ 注意雷擊及強陣風2019-06-23 10:20
北市秋行軍蟲案例再加1 現累積8例2019-06-23 11:30
闖鐵道最高罰5萬 每月僅罰兩件遭批嚇阻效果零2019-06-23 09:10
我叫錢多多！ 怕生浪犬變親人校警2019-06-22 23:25
留言