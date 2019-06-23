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睡不著好焦慮 一晚竟吃10顆安眠藥助眠

2019-06-23 19:30聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

生活步調緊湊，不少人有失眠問題，因而求助精神科開立助眠藥物，但醫師觀察發現，有些民眾並未遵從醫囑服藥，常見的就是自認狀況變好而自行減藥，還有人覺得吃一顆沒效，就再多吃幾顆，甚至有人一口氣吞下10顆安眠藥，相當危險。

憂鬱症防治學會理事長張家銘指出，常用的安眠藥使蒂諾斯因為藥效快，是民眾廣泛使用的助眠藥，但該藥品也會產生抗藥性，也就是身體習慣了這個藥品，常常需更多劑量才能入眠，因此曾有患者大量囤藥，遇到真的睡不著時就一口氣吞下好幾顆，但大量服用此藥物的風險，除了會讓人睡太久之外，還會出現夢遊、失憶，還會有人半夜起來四處閒晃、吃東西等副作用。

也有一群人是透過藥物自傷，精神科醫學會理事長賴德仁說，有些憂鬱患者透過大量服藥來傷害自己，是非常常見的現象，儘管目前的精神科藥物比較安全，對於生命或許不會有立即的傷害，但會對呼吸、心跳造成影響，加上藥物是透過肝腎代謝，對於器官功能或多或少會有一些傷害。

賴德仁說，遇到透過大量服藥自傷的患者，最擔心的就是獨居或獨處，服藥後沒有人曉得，如果藥物影響到呼吸中樞，可能造成危險；如果患者有同住家人，在觀察到患者情緒起伏較大時，應該監控其服藥量，必要時趕緊帶去看醫師，透過專業協助來撫平患者情緒。協助憂鬱患者的八字訣「傾聽、支持、陪伴、就醫」，才能陪伴患者度過情緒難關。

醫師指出，有些民眾失眠並未遵從醫囑，常見的就是自認變好而自行減藥，還有人覺得吃一...
醫師指出，有些民眾失眠並未遵從醫囑，常見的就是自認變好而自行減藥，還有人覺得吃一顆沒效，就再多吃幾顆，甚至有人一口氣吞下10顆安眠藥，相當危險。 聯合報系資料照片
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患者憂鬱症德仁
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