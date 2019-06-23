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再怕霸凌都要說... 長榮工會空姐 淚談不罷工心聲

2019-06-23 16:48聯合報 記者曹悅華╱即時報導

從桃園市空服員職業工會20日宣布罷工起，外界的輿論，勞資方各種夾擊，長榮空服員承受的壓力是外人無法了解的。在長榮服務三年半的空服員Ellen是工會會員，曾經還想要競選工會幹部，可是最後，她卻沒有選擇罷工。

Ellen今下午在臉書上發表對這次罷工的想法，最後寫下「對自己的工作負責，對我的乘客負責，我真心喜愛我的工作，不是為了誰。以上，是我衡量後所做的決定。」、「謝謝我的翅膀，現在、未來，都會帶著我繼續飛翔」。

記者聯繫Ellen時她坦言自己緊張到在發抖，更哽咽重複三次「我今天站出來真的不是要製造對立。」她說，自己只是想要分享想法，同時也希望能夠鼓勵正在猶豫的學妹或是同學，只要想清楚，任何一個選擇都沒有錯。

Ellen說，看到有至少三個朋友因為罷工不敢回家，不敢抬頭挺胸地走出公司大門，看到了好多人眼神中的猶豫，她說，其實只要仔細看完八大訴求跟分析完自己狀態後，還是想去罷工，她就支持，但如果是因為同儕壓力而決定罷工，她便持反對意見。

Ellen說，自己非常支持要爭取勞權，沒有勞工應該被打壓，但看完這次工會所提的八大訴求，她覺得有沒有構成罷工的必要，還有考量空間，所以不管是在當初罷工投票，還是現在開始罷工，她都沒有參與，沒有投下同意票，但這不代表自己不關心。

針對薪資福利，Ellen說公司這三年來，平均每個人的加薪，8000到12000元，連續三年年終四個月外加績效、年中獎金，組員的薪資成長是大家有目共睹的，也算是各行各業加薪幅度很大的了。如果今天公司沒有加薪，她絕對會有異議，可是今天公司確實都有調薪，那現在抗爭所謂的「爭尊嚴」到底是什麼呢？也許可以思考看看。

Ellen接著說，當然長遠目標還是跟業界比較，但短期工會可以監督並制衡公司的進步，不是一次要公司做好做滿，這不就是工會存在的目的嗎？如果公司連續三年都有在調整，各項福利都有在進步，現在的抗爭的確有待商量。

Ellen說，排班制度、請假制度及開票福利等，很多都已經超越業界了，且公司各項政策這幾年一直都有在進步，目前個人認為唯獨管理制度尚是還有進步的餘裕空間，這是可探討及爭取的項目，因為這是最直接和組員工作相關的部分。

Ellen說，最後壓垮她決定不罷工的稻草是協商，雙方在討論第一條時未有共識，連帶後面七項訴求都未協商，就馬上宣布罷工，是非常蠻橫的作法，會員難道都不想聽聽公司對於其他訴求的回應嗎？她說結束後完全可以理解為什麼公司要堅持公開協商，看完直播後才明白，工會單一片面轉達給會員的，利用資訊不對等，容易會有抹黑或不實的資訊，誤導會員而會員只能選擇相信。

Ellen說，很謝謝工會在詢問她是否投下同意票的時候，尊重她的想法，她也很謝謝公司，盡可能保護沒參與罷工的人，她既然選擇了繼續服勤，就會把這份工作做到最好，對於長榮航空所造成的影響，深感歉意，服勤時每一句感謝與加油，實在沒辦法讓自己忍住淚水。她也說，可以支援的人以及內勤、地勤人員，都已經盡全力在協助大家、執勤了，希望大家看到他們，不忘多加油打氣。

「當然今天站出來，我真的很害怕，害怕會如外界所說的被霸凌，但我不能不發聲，我太有正義感了，為了身邊因為罷工不敢回家的姊妹，該說的話還是要說。」這些話，在Ellen口中，是用最溫柔的語氣講出來，但能感受到她語氣中的堅定，還有她真心喜歡這份工作的心。

Ellen說，她是桃園市空服員職業工會的會員，但她沒有參與罷工，是想清楚後的選擇...
Ellen說，她是桃園市空服員職業工會的會員，但她沒有參與罷工，是想清楚後的選擇。圖／Ellen提供。
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罷工空服員
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