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葡萄王50週年慈善音樂會 梁文音攜手青葉國小合唱團美聲追夢

2019-06-23 16:35聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

葡萄王生技今於信義區香堤大道舉辦「葡萄王50週年慈善音樂會」，邀請曾巡迴義大利、加拿大表演的台灣之光「青葉國小合唱團」，與同樣來自魯凱族的「幸福歌姬」梁文音現場演唱葡萄王50週年紀年歌曲「旅程Journey」，以天籟美聲唱響香堤大道！

音樂會現場非常熱鬧，梁文音在開場與孩子們進行合唱後，又持續獻唱新歌為「青葉國小合唱團」加油打氣，讓參與音樂會的朋友大飽耳福。青葉國小合唱團今日除演唱葡萄王50週年紀念歌曲「旅程Journey」以外，還陸續演唱「月亮代表我的心」、「我的未來不是夢」、「姊妹」、「倔強」等台灣過去50年來膾炙人口的歌曲，帶領現場觀眾彷彿走入時光隧道，聆聽台灣流行音樂的經典歌曲。葡萄王生技同時也邀請金曲獎最佳演唱組合VOX玩聲樂團、鄭宗仁、少年吔！等著名音樂人，進行長達4小時的音樂饗宴，周圍還設有美食市集、創意氣球等各類攤販，讓民眾於週末的香堤大道共享一場充滿公益與音樂的嘉年華。

葡萄王生技自1969年成立，50年來與台灣社會一同成長，葡萄王董事長曾盛麟在今日的慈善音樂會上表示，葡萄王生技長年以來投身CSR，面向涵蓋兒童、婦女、老人、憨兒和動物關懷等各方面不遺餘力，而這次的50週年慈善音樂會便是希望能夠給「青葉國小合唱團」的學童們一個圓夢的機會；未來，葡萄王生技也會秉持同樣精神，將溫暖散落在社會各角落，與大家持續精彩一路向前。

「青葉國小合唱團」來自屏東三地門鄉青葉國小，是一間只有40多位學員的迷你國小，學童多數為魯凱族，校方致力於推動魯凱族文化已有超過15年，尤其在歌舞方面特別突出，「青葉國小合唱團」已自102至106學年度連續5年獲得全國師生鄉土歌謠比賽的特優獎項，並兩度獲邀至國家音樂廳演出。如此傑出的表現也讓合唱團時常獲得出國巡演或參加競賽等機會，可惜的是儘管校方全力支持合唱團，但仍面臨面對資源不足的現實問題。

葡萄王偶然發現了這群為傳統文化努力，在國際舞台勇敢追夢的孩子，特別邀請合唱團來擔任葡萄王50週年紀年歌曲「旅程Journey」的演唱者，希望有機會讓孩子在不同舞台展現自己，藉此吸引社會更多關注且支持；日前葡萄王也舉辦為青葉國小合唱團集氣應援的網路活動，活動不僅迅速達標，也成功吸引超過5,500人次的分享。

欣賞完孩子們與梁文音的動人合唱後，葡萄王在現場先頒發日前於葡萄王臉書的網友集氣應援活動達標的25萬元出國夢想基金；後續更宣布將今日慈善音樂會所有攤位營收捐出，並加碼到25萬元作為公益捐贈給「青葉國小合唱團」，總計捐助50萬元給青葉國小合唱團，作為孩子們出國參賽，逐夢國際舞台的夢想基金。

青葉國小校長賴維振表示，這次的機會非常難得，不僅讓孩子們有歷練的機會，更是給魯凱族傳統文化一個展示的舞台。歌手梁文音也提到，作為魯凱族的一份子，看到這群孩子的努力實在讓人感動，並肯定葡萄王以慈善音樂會讓孩子們勇敢追夢。

葡萄王生技50年走來，推出過許多膾炙人口的產品，一句「康貝特喝了再上」、靈芝王「一粒十元有找」便是許多人充滿共鳴的回憶。因此葡萄王在今天現場也設計了一處屬於年代的角落，每一個階段都象徵著葡萄王與台灣社會一同成長的印記。葡萄王生技一步一腳印從1969年創立公司開始，1990年跨足保健食品領域，2010年著手進行組織改革及品牌再造，至2019年已經陪伴台灣民眾走過50個年頭，葡萄王秉持著「健康專家，照顧全家」的企業精神，期盼未來與大眾共同攜手一路向前，繼續締造無數個精彩時刻。

梁文音與青葉國小合唱團合唱葡萄王50周年紀念歌曲。圖／葡萄王生技提供
梁文音與青葉國小合唱團合唱葡萄王50周年紀念歌曲。圖／葡萄王生技提供
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葡萄王公益捐贈圓夢基金25萬元予青葉國小合唱團。左起：青葉國小校長賴維振、葡萄王...
葡萄王公益捐贈圓夢基金25萬元予青葉國小合唱團。左起：青葉國小校長賴維振、葡萄王生技董事長曾盛麟、梁文音。圖／葡萄王生技提供
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音樂會生技魯凱族
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