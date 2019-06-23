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在國外生病了 可打新南向健康中心專線求救

2019-06-23 15:55中央社 台北23日電

境外傳染病威脅增，台大醫院新南向健康中心提醒，民眾若計劃暑假出國應提早預防，且若在國外遇到健康問題，有管道可寫信或打專線問專家，協助轉介當地醫療資源。

根據衛生福利部疾病管制署監測，東南亞地區登革熱疫情嚴峻，今年截至6月21日止，台灣就有174例境外移入病例，近1個月新增個案感染國家以印尼、柬埔寨、越南及菲律賓為多；境外移入病例數為近10年同期最高。

台大醫院家庭醫學部主任蔡兆勳今天表示，根據統計，107年重要傳染病境外移入個案共715例，以印尼（218例，30.5%）、越南（92例，12.9%）、菲律賓（89例，12.4%）、柬埔寨（77例，10.8%）、泰國（56例，7.8%）居前5名。

依感染疾病別來看，以登革熱（350例，49%）、阿米巴性痢疾（167例，23.4%）、桿菌性痢疾（59例，8.3%）、急性病毒性A型肝炎（33例，4.6%）居多。

蔡兆勳說，近期泰國、菲律賓及新加坡都有登革熱疫情；印尼、緬甸、菲律賓、泰國及越南等國也有麻疹疫情。這些新南向國家都是台灣民眾喜歡出國旅遊的地方，尤其暑假將至，民眾出國前應注意各項傳染病的預防措施。

出國前的健康準備工作，蔡兆勳建議，民眾可上台大醫院新南向人員健康服務中心網站或或疾管署網站，查詢計畫前往國家的傳染病疫情及預防措施。出國前2至4週到旅遊醫學門診諮詢，評估自費接種A型肝炎或麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗，增加自身保護力。

出國期間要穿淺色長袖衣褲並噴灑防蚊藥品，預防蚊蟲叮咬；注意個人衛生、手部清潔、不生飲不生食；於人潮密集場所配戴口罩，避免與有呼吸道症狀者密切接觸。

蔡兆勳說，有慢性病者，要注意適應新環境的改變（尤其是高溫）、時差、與飲食改變，血壓及血糖控制等，務必遵守醫囑服藥。

疾管署委託台大醫院建置新南向人員健康服務中心；蔡兆勳說，新南向健康中心除了提供健康資訊，如果民眾在新南向國家遇到健康問題，可專線或寫信與服務中心聯絡，會有專人提供醫療諮詢，也會轉介當地可靠的醫療資源，當民眾的後盾。

新南向國家包含印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞、越南、印度、汶萊、緬甸、柬埔寨等；新南向人員健康服務中心網站https://www.newsouthhealth.org.tw，諮詢信箱：newsouthhealth@gmail.com，或撥諮詢專線（02）2312-3456分機66607；也有海外Skype諮詢專線：+886910135331。

台大醫院出國菲律賓
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