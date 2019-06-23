心衰納健保急性後期照護 醫：有助死亡率下降

2019-06-23 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



民眾注意，如出現身體不適、心臟無力的感覺，可能是心臟衰竭的前兆。據衛福部2018年統計資料顯示，國人十大死因中，心臟疾病已連續多年排名第二，每10萬人中有87.6人因心臟疾病而死亡，不可不慎。

中華民國心臟病學會理事長、台大醫院雲林分院院長黃瑞仁表示，心臟衰竭是指流入心臟的血液無法正常循環，提供身體足夠的氧氣及養分所致。健保署已於2017年將心衰納入急性後期照護計畫，醫策會也推動心衰疾病照護品質認證，有助各醫院推動心衰照護與管理外，亦有助患者初步緩解症狀，降低死亡率。

黃瑞仁表示，心臟衰竭為心臟各種疾病的末期症狀，治療發展在2000年左右時停滯，直到近年藥物才出現新進展。而心臟衰竭分為急性、亞急性、慢性三類，如急性心臟衰竭，臨床上的徵兆包含肺水腫、體力大幅下降、呼吸困難等。

黃瑞仁說，心臟衰竭常見症狀為容易累、喘、腫等，由於症狀與其他疾病相似，容易被忽略。而據中華民國心臟學會2014年發表心衰登綠計畫顯示，心衰住院患者即使出院，一年再住院率近四成、死亡率16%，可見心臟疾病的治療與預防仍有改善空間。

而健保2017年7月起，擴大給付急性後照護範圍，將心衰照護納入。黃瑞仁說，此舉讓各醫院未來成立心衰中心的意願提高外，醫院也可採跨領域合作方式，成立類似的照護中心；其實只要重新審視治療的方法與過程，心血管等許多疾病的復發與死亡率都有機會大幅下降。