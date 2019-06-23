19縣市大雨特報！ 西半部金馬及宜蘭山區局部大雨

2019-06-23 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



氣象局發布大雨特報。圖／取自氣象局網站 分享 facebook 中央氣象局針對19縣市發布大雨特報，鋒面影響，易有短時強降雨，今天西半部、金門、馬祖地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，用路行車注意交通安全。

鋒面影響及東北風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降；今天中部以北地區有陣雨或雷雨，東北部及南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，西半部地區並有局部大雨發生的機率。