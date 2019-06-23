雨還不會停 鄭明典：雨區很可能往中南部展開

2019-06-23 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



中央氣象局副局長鄭明典在臉書PO出今天上午8時和下午2時的風場圖作比較，他說，8時的風場稍偏北，台灣只在邊緣；到下午，西南風就正對著台灣吹。

他說，所以，這場雨還不會停，而且雨區很可能會往中南部展開來。只是這次的西南風尺度很小，所以變化很快，不是季風尺度的系統，預期累積雨量預期不會特別高。