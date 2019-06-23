高溫炎熱 高雄近山區或河谷橙色燈號

2019-06-23 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央氣象局說，天氣高溫炎熱，今天中午前後高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。

高溫區域：橙色燈號(連續3天36度以上)

南部：高雄市