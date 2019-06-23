對流雲系發展旺盛 高雄屏東局部較大雨勢

相關新聞
13縣市大雨特報！ 注意雷擊及強陣風2019-06-23 10:20
影／獨創海上飛行傘夯 德國正妹嚇得尖叫：和101一樣高2019-06-23 12:03
不蘇胡！他PO用吸管吸布丁 網怒喊：密集恐懼症發作了2019-06-23 12:00
雨還不會停 鄭明典：雨區很可能往中南部展開2019-06-23 12:34
高溫炎熱 高雄近山區或河谷橙色燈號2019-06-23 12:07
滅秋行蟲正噴藥 農委會籲蜂友小心2019-06-23 11:23
夏季鮮乳消費量大 高雄16牧場生乳合格率100%2019-06-23 11:05
成人尿失禁難啟齒 九成誤以為膀胱無力所致2019-06-23 10:59
嘉義水上鄉平交道 路人擦撞火車送醫2019-06-23 10:49
上班族走路代替運動 穿對鞋子很重要2019-06-23 10:40
闖鐵道最高罰5萬 每月僅罰兩件遭批嚇阻效果零2019-06-23 09:10
16縣市大雨特報！ 鋒面靠近 周二前全台有雨2019-06-23 08:11
梅雨鋒影響 吳德榮：慎防劇烈天氣2019-06-23 07:21
講話不小心就大聲 當心孩子是這毛病2019-06-23 07:17
暈車藥配感冒藥 恐會害你全身軟趴趴2019-06-23 07:16
社區老人 10%營養不良2019-06-23 00:46
預測偏頭痛 這帽子8成準2019-06-23 00:46
身障手冊7月10日前不換新版 恐失福利2019-06-23 00:46
再生衛生紙使用率 台灣僅5％2019-06-23 00:13
今起全台有雨 周一降到26度2019-06-23 00:13
中斷十年…南橫明年通到天池2019-06-23 00:13
搶拍美景！天空出現飛碟雲 「恐有大雨」2019-06-22 23:16
社區老人好虛！ 10人就有1人營養不良2019-06-22 22:49
身障資格被註銷 失去的是這三大福利2019-06-22 22:42
從普悠瑪事故看火車要不要有安全帶 專家這麼說2019-06-22 21:07
終於變涼爽了！今深夜到明整天 全台都有雨2019-06-22 20:53
揭開樹冠層神秘面紗 雪霸聖稜樹冠影片獲4項國際獎項2019-06-22 20:34
路樹從天降火車集電弓撞及斷電 三貂嶺到猴硐搶修2019-06-22 20:09
夜遊公園拍到超清晰「白衣上吊女鬼」 網友嚇壞結果竟是大阪偶像2019-06-22 20:00
北榮攜手台灣AI實驗室 智慧醫療成果大公開2019-06-22 19:33
全台16縣市今晚大雨特報 防強降雨雷擊強陣風2019-06-22 17:00
影╱飛碟雲現北台如移動城堡 民眾搶拍震撼美景2019-06-22 14:07
心因性猝死年奪2.3萬命 沒有心臟病也得當心2019-06-22 13:51
遊客帶來垃圾 離島、山區都遭殃2019-06-22 13:48
慕谷慕魚封山近3年 縣府估修復經費破億2019-06-22 13:46
暑假勇闖秘境 小心踏入險境2019-06-22 13:45
山中嬌客現身 黃金筍肉質豐厚、纖維柔軟2019-06-22 13:41
當季蔬果清爽鮮滋味 挑動食慾一「夏」2019-06-22 13:36
李國修生前想在歌劇院演出 王月：屏風來了！2019-06-22 13:28
熱門文章
全台16縣市今晚大雨特報 防強降雨雷擊強陣風2019-06-22 17:00
16縣市大雨特報！ 鋒面靠近 周二前全台有雨2019-06-23 08:11
終於變涼爽了！今深夜到明整天 全台都有雨2019-06-22 20:53
影／開平溪線20年首見！ 孔雀搖擺走鐵軌 司機佛心減速2019-06-23 09:06
中斷十年…南橫明年通到天池2019-06-23 00:13
封閉3千多個日子 明年3月南橫通天池 全線仍有四大瓶頸2019-06-22 13:11
身障資格被註銷 失去的是這三大福利2019-06-22 22:42
殺破狼周運勢／雙子好對象熱烈追求 天蠍偏財運佳試手氣2019-06-23 00:00
梅雨鋒影響 吳德榮：慎防劇烈天氣2019-06-23 07:21
影╱飛碟雲現北台如移動城堡 民眾搶拍震撼美景2019-06-22 14:07
心因性猝死年奪2.3萬命 沒有心臟病也得當心2019-06-22 13:51
限量500份排到炸！ 新村站著吃烤肉26日正式開幕2019-06-22 15:22
搭機禮儀大調查 台灣旅客「最有禮」最惱人5種旅客也出爐2019-06-22 13:18
揭開樹冠層神秘面紗 雪霸聖稜樹冠影片獲4項國際獎項2019-06-22 20:34
從普悠瑪事故看火車要不要有安全帶 專家這麼說2019-06-22 21:07
留言