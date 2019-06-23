對流雲系發展旺盛 高雄屏東局部較大雨勢

2019-06-23 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



中央氣象局說，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，目前高雄市及屏東縣地區有局部較大雨勢發生，注意雷擊及強陣風。

鋒面影響及東北風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降；今天中部以北地區有陣雨或雷雨，東北部及南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，西半部地區並有局部大雨發生的機率。