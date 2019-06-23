成人尿失禁難啟齒 九成誤以為膀胱無力所致

2019-06-23 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



尿失禁的問題男女都會出現，也不會因少喝水而症狀改善。據台灣尿失禁防治協會所合作「2019泌尿健康大調查」發現，八成五民眾對尿失禁認知不足，九成民眾誤以為漏尿就是「膀胱無力」。外科醫師說，尿失禁成因不同，別害羞就醫，經專業醫師評估後再對症下藥，才能有效改善。

台灣尿失禁防治協會理事長、耕莘醫院外科部主任廖俊厚表示，民眾普遍對尿失禁認知模糊，造成尿失禁原因複雜，如膀胱功能異常、年齡增長造成的生理變化、肥胖、便祕、懷孕生產及攝護腺肥大等都是可能因子；另外，疾病跟藥物也會增加尿失禁發生風險。

廖俊厚說，上述研究於今年5月施行，共1253位民眾、照護者與泌尿科病友受訪。研究顯示，近五成（47.8%）的受訪者曾發生漏尿問題，45至54歲成年人五成七有漏尿問題，而年齡越高發生比例越高；而在漏尿類型上男女有所不同，女性為應力性尿失禁，男性為急迫性尿失禁，近七成民眾覺得漏尿是老化正常現象，二成六民眾覺得嚴重時再去看醫師即可。

國健署副署長賈淑麗分享自己也有尿失禁的問題。她說，她已過50歲、剛過更年期，也有漏尿問題，曾是護理人員的她自嘲是老護士，深知不該憋尿，所以每天慢跑前都會先上廁所，並在運動過程中補充水分。

廖俊厚說，民眾對尿失禁有三大錯誤觀念：漏尿等於膀胱無力、漏尿是老人才有的毛病、衛生棉等於漏尿墊。造成尿失禁的原因十分複雜，但在醫學上並無此說法，不應當成膀胱無力來解釋。

廖俊厚說，在臨床上，不只年長者，35至50歲間的社會中堅，也會因漏尿問題求診；而部分女性會錯用護墊或衛生棉來防漏尿，但容易造成胯下悶濕搔癢、尿味明顯等問題，影響人際與社交活動。