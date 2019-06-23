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嘉義水上鄉平交道 路人擦撞火車送醫

2019-06-23 10:49聯合報 記者謝恩得╱即時報導

嘉義縣水上郷台1線通往市區的中興路平交道，昨晚8時54分時，35歲男子在平交道上和火車擦撞，送醫治療。

當時通過中興路平交道的是3271次區間車（民雄開往潮州），剛從水上火車站出發不久，即在平交道擦撞到路人。台鐵表示，經鐵路警察處理後，昨晚9時24分恢復雙線行車，影響5列車103分1440人。

警方表示，和火車擦撞的男子住院治療，還無法說明這起交通事故發生情形。

嘉義水上中興路平交道昨晚發生路人和火車擦撞事故。記者謝恩得／翻攝
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這起平交道事故在20分鐘後恢復交通。記者謝恩得／翻攝
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警察火車站列車
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