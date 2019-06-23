嘉義水上鄉平交道 路人擦撞火車送醫

2019-06-23 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義縣水上郷台1線通往市區的中興路平交道，昨晚8時54分時，35歲男子在平交道上和火車擦撞，送醫治療。

當時通過中興路平交道的是3271次區間車（民雄開往潮州），剛從水上火車站出發不久，即在平交道擦撞到路人。台鐵表示，經鐵路警察處理後，昨晚9時24分恢復雙線行車，影響5列車103分1440人。