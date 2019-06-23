影／秋行軍蟲害打亂空汙政策 台東破例讓農民燒稻梗

2019-06-23 10:21 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



秋行軍蟲害疫情擴散全台，台灣逾半縣市被「攻陷」，台東鹿野6月11日兩處玉米田也發現蟲害，而且是稻禾型，由於發現地點位在花東縱谷，從鹿野到關山、池上又是台東縣的良質米倉，擔心蟲害不除，疫情恐擴及水稻，今年為防制空汙，全台嚴禁焚燒稻梗，但為了防疫台東縣破例讓農民申請燒稻梗，其他縣市恐跟進，全台禁燒稻梗防空汙的政策勢必破功。

每年一期稻作收割後，國內農民習慣燒稻梗，不僅破壞空氣品質，且煙霧飄散，也曾肇生交通事故。今年6月初，時值台東水稻收割期，台東縣環保局公告禁燒稻梗，且規定比往年嚴厲，一旦發現除將處新台幣1200元以上10萬元以下罰款，其他單位也配合空汙防制，給予累犯農民必要處分，包括不收購公糧、國有地不續租等。台東縣農業處副處長許家豪說，今年取締農民燒稻梗確實比往年嚴格。

不過，因有不少農民陳情一期稻與二期稻間隔時間太短，翻耕稻梗還未腐化，造成土質變硬，新秧苗無法吃土扎根不深，會影響發育，且有了蟲害，如果不燒，蟲卵被翻進土裡，一旦孵化，疫情擴散，責任誰來承擔。

台東縣農業處處長許瑞貴說，台東縣目前有約6300公頃稻田，多數集中在縱谷良質米區，萬一蟲害把稻禾都吃光了，後果難以想像，「由於縱谷地區已發現蟲害，我們不能眼睜睜的看著水稻也受害」所以決定援引空汙法第90條，有病蟲害防疫需要，開放農民申請燒稻梗。

許瑞貴表示，即日起至6月30日止，每天中午12點到下午3點可以燃燒稻草，且餘火須在4點前一定要撲滅，現場必須有申請人派員監控。指定中午至下午3點燒，因太陽最大，氣溫最熱，濃煙直升天際，不會四處飄散，將空汙危害降到最低。