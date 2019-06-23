13縣市大雨特報！ 注意雷擊及強陣風

2019-06-23 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



中央氣象局發布大雨特報，鋒面影響，易有短時強降雨，今天彰化以北地區、南投縣、宜蘭山區及金門、馬祖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，用路行車注意交通安全。