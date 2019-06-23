邀精障者當清掃志工 她花一年讓里民接受

2019-06-23 10:08 中央社 台北23日電



精神障礙者的困境專題5在台北市中正區的永昌公園，常會見到一群默默清潔的身影，那是永昌里長陳玟如與南海康復之家的精神疾病患者，陳玟如坦言，里民從反對到接受，花了一年時間。

陳玟如住在永昌里已有50年，里辦公處的外觀不難看出前身為藥局，爽朗如她，笑說當時與康復之家社工「提案」，讓患者協助掃社區時，要準備早餐、教導如何清掃、時常給予鼓勵，「很像在帶孩子」。

陳玟如家裡曾經營藥局，多少了解情緒疾病，她說，每個人都會有壓力跟不愉快，之所以會找康復之家患者協助打掃社區，理由很簡單，就是想幫忙，「當初我也會怕喔」，後來想說先請社工帶幾個患者出來試試看，第一次打掃的地點是一條狹窄的巷弄。

回憶當時情景，陳玟如笑說，當時是手把手教如何拿掃把與畚箕，以及如何清掃落葉，雖然巷弄不到1公尺，也掃了快一小時，之後以公園為主，她也常準備食物表達謝意，此後，愈來愈多人願意加入清掃行列，最多一次有18人參加。

半年過去，陳玟如開始讓患者穿上永昌里的志工背心，並會在一群人當中選一個「班長」，負責拿辦公處的鑰匙與打掃用具，沒想到患者開心得不得了，而平常打掃時，她會拍手表達鼓勵，「還有人要跟我拍照」。

讓陳玟如開心的是，有人病情穩定，還找到工作，開始上班，甚至有人病情改善，離開了康復之家，回家與父母同住。

隨著時間過去，患者與她建立起友誼，會在社工帶領下，到里辦公處跟她聊天，曾有患者與陳玟如聊天時講到落淚，邊哭邊說「太太不愛我了」；還有人當兵時被女友兵變，也向她哭訴，陳玟如說，她看了相當難受，就是多安慰他們、多跟他們聊天。

回想初始，陳玟如曾遇到里民排斥與反對，「里民跟我說，康復之家都是瘋子，要我叫他們搬家」，她則向里民擔保絕對不會有事，盼里民將心比心，「我們也不喜歡被說是瘋子」。

她告訴里民，先觀察，若康復之家患者有任何攻擊行為，可以立刻告訴她，若沒有，就要接受，「他們不會怎樣」。

陳玟如說，一段時間過去，里民對患者的想法是「沒有攻擊，但看起來很髒」，她則請社工協助，出來活動時維持衣著乾淨整齊。

里民從反對到接受，花了一年時間，這段期間，陳玟如就是不厭其煩、苦口婆心的向里民說明，至於為什麼願意持續做這件事，她說，「看到他們（患者）快樂，我也快樂啊」。