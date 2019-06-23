親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

中共對美國動手了？民政部下達公文 網友卻罵聲一片

傳有長榮空服反悔罷工想服勤 工會證實透露人數

志工疼惜精障者辛苦 社區家園支持緩緩進步

2019-06-23 09:51中央社 台北23日電

精神障礙者的困境專題4與一般人相比，精神障礙患者受限於疾病，情緒起伏較大、學習歷程較久，或被幻聽干擾，負責「金南家園」的社工鍾宇婷說，生活已夠辛苦，精障者還要背負更多壓力。

台北市康復之友協會去年起在金山南路附近成立「金南社區家園」，讓6名精神障礙患者當室友，學習生活自理及人際關係，鍾宇婷的工作是與6人討論理想中的社區生活為何，並給予支持。

台北市康復之友協會總幹事陳冠斌說，服務精障者的機構在台北市密集度已是全國之冠，而有些精障朋友透過部分支持與協助，能在社區過著自己想過的生活，他說，家園屬於過渡性質的服務，目的讓精障者有能力自我照顧且有良好人際關係。

社工陳韻如說，能夠住進家園的患者，都具備一定生活自理能力，比較需要情緒上的支持；鍾宇婷說，家園沒有要求患者天天居住，主要是建立規律作息，安排一些學習課程，假日時鼓勵與家人共處。

陳韻如說，社會多半不理解何謂精神疾病，精障者與家屬的關係其實是既緊密又衝突，她舉例，常會有精障者的家屬質疑患者「懶惰、抗壓性低」，卻忽略了患者是受病情影響，導致雙方關係緊繃，透過家園，有些患者與家屬間的衝突因而減少。

而住進家園的人，每週必須輪值掃地與拖地，鍾宇婷說，剛開始一定會不適應，「他們受限於疾病，學習歷程要花很大時間」，也有患者耍賴不掃地，「這時候就要想別的方式，例如一起跳舞一起打掃」，她笑說。

陳冠斌說，家園有點像是「宿舍」，讓患者平日白天上班，晚上試著與其他人共處，假日就回家陪伴家人；鍾宇婷說，很像學生時期住宿，與室友偶爾會有不愉快，但更多時候是開心。

像是某次浴室的蓮蓬頭壞掉，鍾宇婷說，當時等所有人回家後一起討論要怎麼辦，最後大家結伴到五金行買新的蓮蓬頭替換；而有時患者下班後，眉飛色舞地跟她說發生了哪些好玩的事情，則讓她覺得「很可愛」。

目前金南家園的患者有一人罹患思覺失調症，常為幻聽所苦，去年找到一份工作，做了一個月後發現沒有辦法適應，這件事對患者衝擊會很大，常陷入情緒低潮，鍾宇婷就要一直與對方溝通，提醒對方雖然這份工作結束，但接下來還有計畫。

鍾宇婷說，幻聽的言語多半是指責，工作時若有幻聽，是很難受的，「沒辦法好好工作，回來時也很疲憊」，只能給予支持與鼓勵。

她也說，吃藥會導致記憶力變差、反應變慢，導致多數精障者只能選擇勞力的工作，其實很不公平，「他們生活已經很辛苦了，背負的壓力還要更多」。

向陽精神障礙會所主任許雅婷說，許多精障者沒有危險性，反而因放棄人生而極度封閉，家屬害怕異樣眼光而拒絕社工探訪，「我們有人整整半年都只能在他們家樓下按對講機」。

若精障者願意讓社工到家聊聊，下一步便是社工陪著精障者從事簡單的休閒活動，例如去運動中心打球或是看電影等，但即便從當朋友開始，這段過程還是常會開倒車。許雅婷表示，從居家關懷訪視到讓精障者走出家門甚至到會所活動，平均要兩年半。

許雅婷說，陪伴精障者進行活動，社工有時會「拗」精障者完成比預定目標多一點的事，這得看精障者願不願意被這樣「拗」、將決定權交還到他們手上。但最重要是精障者在過程中不能有敷衍心態，若無法與服務團體建立穩定關係，就更難贏回社會的理解與尊重。

曾有精障者與許雅婷大吵，後來再道歉沒有控制好情緒，許雅婷說：「其實他不是在發那個當下的脾氣，而是他這輩子累積的所有脾氣。」許多精障者病史已久、長期不被社會接受，更凸顯精障者與服務團體穩定關係的重要，同時必須把時間線放長來面對挫折與傷痛，讓情緒各歸其位。

對於精障者而言，付出很大努力、看到些許進步後，若再度發病，所有努力將付諸流水，鍾宇婷坦言，很多患者與家屬對於發病是感到害怕的，因為常是往前走一步，就會退半步。

患者社工
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

梅雨鋒影響 吳德榮：慎防劇烈天氣

2019-06-23 07:21

影／秋行軍蟲害打亂空汙政策 台東破例讓農民燒稻梗

2019-06-23 10:21

暈車藥配感冒藥 恐會害你全身軟趴趴

2019-06-23 07:16

夏季鮮乳消費量大 高雄16牧場生乳合格率100%

2019-06-23 11:05

成人尿失禁難啟齒 九成誤以為膀胱無力所致

2019-06-23 10:59

嘉義水上鄉平交道 路人擦撞火車送醫

2019-06-23 10:49

上班族走路代替運動 穿對鞋子很重要

2019-06-23 10:40

闖鐵道最高罰5萬 每月僅罰兩件遭批嚇阻效果零

2019-06-23 09:10

16縣市大雨特報！ 鋒面靠近 周二前全台有雨

2019-06-23 08:11

講話不小心就大聲 當心孩子是這毛病

2019-06-23 07:17

社區老人 10%營養不良

2019-06-23 00:46

預測偏頭痛 這帽子8成準

2019-06-23 00:46

身障手冊7月10日前不換新版 恐失福利

2019-06-23 00:46

再生衛生紙使用率 台灣僅5％

2019-06-23 00:13

今起全台有雨 周一降到26度

2019-06-23 00:13

中斷十年…南橫明年通到天池

2019-06-23 00:13

搶拍美景！天空出現飛碟雲 「恐有大雨」

2019-06-22 23:16

社區老人好虛！ 10人就有1人營養不良

2019-06-22 22:49

身障資格被註銷 失去的是這三大福利

2019-06-22 22:42

從普悠瑪事故看火車要不要有安全帶 專家這麼說

2019-06-22 21:07

終於變涼爽了！今深夜到明整天 全台都有雨

2019-06-22 20:53

揭開樹冠層神秘面紗 雪霸聖稜樹冠影片獲4項國際獎項

2019-06-22 20:34

路樹從天降火車集電弓撞及斷電 三貂嶺到猴硐搶修

2019-06-22 20:09

夜遊公園拍到超清晰「白衣上吊女鬼」 網友嚇壞結果竟是大阪偶像

2019-06-22 20:00

北榮攜手台灣AI實驗室 智慧醫療成果大公開

2019-06-22 19:33

全台16縣市今晚大雨特報 防強降雨雷擊強陣風

2019-06-22 17:00

影╱飛碟雲現北台如移動城堡 民眾搶拍震撼美景

2019-06-22 14:07

心因性猝死年奪2.3萬命 沒有心臟病也得當心

2019-06-22 13:51

遊客帶來垃圾 離島、山區都遭殃

2019-06-22 13:48

慕谷慕魚封山近3年 縣府估修復經費破億

2019-06-22 13:46

暑假勇闖秘境 小心踏入險境

2019-06-22 13:45

山中嬌客現身 黃金筍肉質豐厚、纖維柔軟

2019-06-22 13:41

當季蔬果清爽鮮滋味 挑動食慾一「夏」

2019-06-22 13:36

李國修生前想在歌劇院演出 王月：屏風來了！

2019-06-22 13:28

降溫、涼感小物 克服悶熱天氣

2019-06-22 13:21

封閉3千多個日子 明年3月南橫通天池 全線仍有四大瓶頸

2019-06-22 13:11

癌症化療給藥「電腦選」 降低人為錯誤風險

2019-06-22 12:03

國內研發「腦波帽」 不錯過偏頭痛黃金治療

2019-06-22 12:00

影／基隆現飛碟如ID4降臨？氣象專家：莢狀雲恐有大雨

2019-06-22 11:17
看更多

熱門文章

全台16縣市今晚大雨特報 防強降雨雷擊強陣風

2019-06-22 17:00

終於變涼爽了！今深夜到明整天 全台都有雨

2019-06-22 20:53

影／基隆現飛碟如ID4降臨？氣象專家：莢狀雲恐有大雨

2019-06-22 11:17

16縣市大雨特報！ 鋒面靠近 周二前全台有雨

2019-06-23 08:11

封閉3千多個日子 明年3月南橫通天池 全線仍有四大瓶頸

2019-06-22 13:11

中斷十年…南橫明年通到天池

2019-06-23 00:13

影／開平溪線20年首見！ 孔雀搖擺走鐵軌 司機佛心減速

2019-06-23 09:06

殺破狼周運勢／雙子好對象熱烈追求 天蠍偏財運佳試手氣

2019-06-23 00:00

身障資格被註銷 失去的是這三大福利

2019-06-22 22:42

影╱飛碟雲現北台如移動城堡 民眾搶拍震撼美景

2019-06-22 14:07

梅雨鋒影響 吳德榮：慎防劇烈天氣

2019-06-23 07:21

心因性猝死年奪2.3萬命 沒有心臟病也得當心

2019-06-22 13:51

搭機禮儀大調查 台灣旅客「最有禮」最惱人5種旅客也出爐

2019-06-22 13:18

限量500份排到炸！ 新村站著吃烤肉26日正式開幕

2019-06-22 15:22

揭開樹冠層神秘面紗 雪霸聖稜樹冠影片獲4項國際獎項

2019-06-22 20:34

從普悠瑪事故看火車要不要有安全帶 專家這麼說

2019-06-22 21:07

講話不小心就大聲 當心孩子是這毛病

2019-06-23 07:17

身障手冊7月10日前不換新版 恐失福利

2019-06-23 00:46

咬下去會流煉乳！爭鮮「蜂蜜煉乳摩納餅」7月1日開賣 加購省10元

2019-06-23 00:21

路樹從天降火車集電弓撞及斷電 三貂嶺到猴硐搶修

2019-06-22 20:09

今起全台有雨 周一降到26度

2019-06-23 00:13

北榮攜手台灣AI實驗室 智慧醫療成果大公開

2019-06-22 19:33

台灣黑熊闖入霧鹿國小 台東林管處研判「熊路過」

2019-06-22 15:17

暈車藥配感冒藥 恐會害你全身軟趴趴

2019-06-23 07:16

每日星座運勢／雙魚有利新計劃執行 今日運勢順遂

2019-06-23 00:00

全台秋行軍蟲案例破百件 南韓也首爆蟲蟲危機

2019-06-22 15:09

無人機噴藥滅秋行軍蟲 台南喊卡

2019-06-22 23:29

微醺就靠它！酒精濃度9.99%的「冰啤」上市

2019-06-22 14:30

專家：拉高湖水位無法滅病媒蚊 高市衛生局反駁

2019-06-22 22:41

國內研發「腦波帽」 不錯過偏頭痛黃金治療

2019-06-22 12:00

影／秋行軍蟲害打亂空汙政策 台東破例讓農民燒稻梗

2019-06-23 10:21

限定2個月！「米奇列車」到高雄　85大樓也入鏡、打卡再抽迪士尼門票

2019-06-22 11:28

單親媽成珠寶設計師 攜愛女環島開課做公益

2019-06-22 18:00

絕地反攻！下半年你能扭轉什麼運勢？

2019-06-23 07:00

癌症化療給藥「電腦選」 降低人為錯誤風險

2019-06-22 12:03

今起3天！ 85℃一顆檸檬系列飲品第2杯10元

2019-06-22 14:04

再生衛生紙使用率 台灣僅5％

2019-06-23 00:13

社區老人好虛！ 10人就有1人營養不良

2019-06-22 22:49

防治登革熱成政治口水？ 高雄市有人可很認真實做

2019-06-22 22:12

【為人父母】高偉峯／老大也還是孩子

2019-06-23 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top