志工疼惜精障者辛苦 社區家園支持緩緩進步

2019-06-23 09:51 中央社 台北23日電



精神障礙者的困境專題4與一般人相比，精神障礙患者受限於疾病，情緒起伏較大、學習歷程較久，或被幻聽干擾，負責「金南家園」的社工鍾宇婷說，生活已夠辛苦，精障者還要背負更多壓力。

台北市康復之友協會去年起在金山南路附近成立「金南社區家園」，讓6名精神障礙患者當室友，學習生活自理及人際關係，鍾宇婷的工作是與6人討論理想中的社區生活為何，並給予支持。

台北市康復之友協會總幹事陳冠斌說，服務精障者的機構在台北市密集度已是全國之冠，而有些精障朋友透過部分支持與協助，能在社區過著自己想過的生活，他說，家園屬於過渡性質的服務，目的讓精障者有能力自我照顧且有良好人際關係。

社工陳韻如說，能夠住進家園的患者，都具備一定生活自理能力，比較需要情緒上的支持；鍾宇婷說，家園沒有要求患者天天居住，主要是建立規律作息，安排一些學習課程，假日時鼓勵與家人共處。

陳韻如說，社會多半不理解何謂精神疾病，精障者與家屬的關係其實是既緊密又衝突，她舉例，常會有精障者的家屬質疑患者「懶惰、抗壓性低」，卻忽略了患者是受病情影響，導致雙方關係緊繃，透過家園，有些患者與家屬間的衝突因而減少。

而住進家園的人，每週必須輪值掃地與拖地，鍾宇婷說，剛開始一定會不適應，「他們受限於疾病，學習歷程要花很大時間」，也有患者耍賴不掃地，「這時候就要想別的方式，例如一起跳舞一起打掃」，她笑說。

陳冠斌說，家園有點像是「宿舍」，讓患者平日白天上班，晚上試著與其他人共處，假日就回家陪伴家人；鍾宇婷說，很像學生時期住宿，與室友偶爾會有不愉快，但更多時候是開心。

像是某次浴室的蓮蓬頭壞掉，鍾宇婷說，當時等所有人回家後一起討論要怎麼辦，最後大家結伴到五金行買新的蓮蓬頭替換；而有時患者下班後，眉飛色舞地跟她說發生了哪些好玩的事情，則讓她覺得「很可愛」。

目前金南家園的患者有一人罹患思覺失調症，常為幻聽所苦，去年找到一份工作，做了一個月後發現沒有辦法適應，這件事對患者衝擊會很大，常陷入情緒低潮，鍾宇婷就要一直與對方溝通，提醒對方雖然這份工作結束，但接下來還有計畫。

鍾宇婷說，幻聽的言語多半是指責，工作時若有幻聽，是很難受的，「沒辦法好好工作，回來時也很疲憊」，只能給予支持與鼓勵。

她也說，吃藥會導致記憶力變差、反應變慢，導致多數精障者只能選擇勞力的工作，其實很不公平，「他們生活已經很辛苦了，背負的壓力還要更多」。

向陽精神障礙會所主任許雅婷說，許多精障者沒有危險性，反而因放棄人生而極度封閉，家屬害怕異樣眼光而拒絕社工探訪，「我們有人整整半年都只能在他們家樓下按對講機」。

若精障者願意讓社工到家聊聊，下一步便是社工陪著精障者從事簡單的休閒活動，例如去運動中心打球或是看電影等，但即便從當朋友開始，這段過程還是常會開倒車。許雅婷表示，從居家關懷訪視到讓精障者走出家門甚至到會所活動，平均要兩年半。

許雅婷說，陪伴精障者進行活動，社工有時會「拗」精障者完成比預定目標多一點的事，這得看精障者願不願意被這樣「拗」、將決定權交還到他們手上。但最重要是精障者在過程中不能有敷衍心態，若無法與服務團體建立穩定關係，就更難贏回社會的理解與尊重。

曾有精障者與許雅婷大吵，後來再道歉沒有控制好情緒，許雅婷說：「其實他不是在發那個當下的脾氣，而是他這輩子累積的所有脾氣。」許多精障者病史已久、長期不被社會接受，更凸顯精障者與服務團體穩定關係的重要，同時必須把時間線放長來面對挫折與傷痛，讓情緒各歸其位。

對於精障者而言，付出很大努力、看到些許進步後，若再度發病，所有努力將付諸流水，鍾宇婷坦言，很多患者與家屬對於發病是感到害怕的，因為常是往前走一步，就會退半步。