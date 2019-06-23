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居民抗拒不是戲 精障者融入社會好難

2019-06-23 09:16中央社 中央社

精神障礙者的困境專題1（中央社記者梁珮綺、陳怡璇台北23日電）戲劇「我們與惡的距離」反映了精神障礙者在社會面臨的困境，台北市康復之友協會擬讓12名精障者入住專案住宅，就遇到居民認為市府配套不足及未釐清產權歸屬而有疑慮。

「我們與惡的距離」其中一集的開頭，正是社區居民反對康復之家進駐，理由是對安全有疑慮、房價會下跌。實際上，電視劇反映的情節，只是冰山一角，精障者如何與社會和諧共處，始終是個難解的習題。

台北市社會局身心障礙者福利科長林玟漪苦笑：「『與惡』第二集那些居民的抗議與意見，跟我們碰到的一模一樣。」而不只康復之家，障礙類或老人服務據點也常被抗議。

因應士林北投科學園區開發，北市府民國98年起向洲美一帶居民徵收土地，隨後興建洲美專案住宅，安置拆遷戶，土地開發總隊副總隊長范乾峯說，106年開配售說明會時，有說明1樓將做支援性服務設施。

林玟漪說，當時原本要規劃雙老家園，但發現環境對輪椅者不友善，就改為社區居住，並公開招標未限障別，最終由康復之友協會得標，計畫107年8月讓協會進駐，卻遭當地居民強烈反彈，至今未能進駐。

康復之友協會107年起在金山南路附近成立「金南社區家園」，讓6名精神障礙患者當室友，學習生活自理及人際關係，協會總幹事陳冠斌說，這對部分患者頗有幫助，所以想比照辦理，成立「洲美家園」。

陳冠斌進一步說明，所謂的家園即社區居住，讓一些復原良好、不需要機構服務的精障者能像一般人一樣，在社區生活，白天出門上班、晚上回家園休息，假日時則返家陪伴家人。

沒想到，洲美家園還沒進駐，就遭到社區居民強烈反彈，陳冠斌無奈的說，試圖與居民協調，包括召開服務說明會等，仍有居民極度排斥，理由包括身心障礙者應集中收容安置在公宅、身心障礙者為不定時炸彈，恐嚴重影響社區安全等。

居民王晉文認為，市府未與住戶充分溝通，連協調會都是投遞通知單到住戶信箱，但住戶們平日要上班，也沒辦法前往，感覺不受尊重。

他說，合約上並未載明1樓空間如何使用，如今卻強迫住戶接受康復之友協會，「蠻橫的要求我們配合」，王晉文說：「如果說我們不接受，就是我們沒有同理心，這已經是道德綁架。」

王晉文說：「我們這邊跟荒野一樣，路燈都沒幾根，」認為應先滿足社區需求；其次，「他們一再跟我們保證（家園）居民用藥物控制，不會有不受控的行為。」，住戶接受到的訊息是「這些人不會跟殺害小燈泡的人一樣」，但至今已半年多，市府完全沒有提出合理、完整的配套措施，沒有人正面回應或消除住戶疑慮。

社區管委會主委林建宏說，他從來沒有反對身障者，問題若要解決，應回到初衷思考，「當初蓋房子的目的跟用意是什麼？」他說，專案住宅就應回歸為專案住宅使用，而非公共住宅，表示他們是因土地被政府強制徵收，才會搬進洲美專案住宅。

林建宏說，附近生活機能不佳，當初既然談好要做單純的社區支援性服務設施，就應以社區居民為優先考量。

不過，他坦言，每個社區對於安全自然會有疑慮，市府應要提出合理配套，社會政策不該由社區解決。

林建宏說，5月19日召開區分所有權人大會，200戶中有98戶出席，當中將近9成反對康復之家進駐。

雖然反對居民居多，也有抱持贊成與中立的居民，陳冠斌說，有的居民初始擔憂社區安全，經說明後能理解並接受，也有居民認為應持續溝通，另有居民認為，全權由管委會決定。

管委會前主委賴良哲表示支持康復之家進駐，他說，應要將心比心，「相信他們不會造成社區的傷害」，而1樓產權既歸市府所有，就不該過問如何使用。

北市患者
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