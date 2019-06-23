闖鐵道最高罰5萬 每月僅罰兩件遭批嚇阻效果零

2019-06-23 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



如果搭過平溪線，多少見過「不速之客」。台鐵局說，小動物突然闖鐵軌無可厚非，但如果是觀光客在鐵軌上放天燈和拍照，只能用「傻眼」兩字形容。根據現行法規，一旦取締最高可罰五萬元，不過就統計結果顯示，每月僅成功開罰二至十件，嚇阻效果、執行力明顯有限。

「明明就有車來，為什麼要擋在前面？」在台鐵服務五年的列車長蔡椀梅表示，每次快到平溪站，司機員在400公尺外便會長按喇叭，就怕民眾為了拍美照而發生危險，然而鐵路法擺在眼前，狀況仍舊沒有改善，希望有更具體法規，在觀光與行車安全間做權衡。

平溪居民王小姐說，她住在距離平溪站走路約十分鐘的地方，每天都可以聽到火車在按喇叭，「這時候就知道又有人在鐵軌上拍照」。她的店裡貼有禁止在鐵軌上拍照的公告，仍有一堆觀光客無視而闖鐵軌繼續拍，嚇阻效果是零，希望相關單位加強宣導。

鐵道局說，交通部態度一直是依法行政，就是違反鐵路法就開罰，不過因為須經由鐵路警察舉發，找當事人做筆錄，並要有影響（影片、相片即可），給交通部後，再轉給鐵道局相關人員，經判斷若違法，才會開處分書跟送達證書，當事人再依裁罰繳納國庫。

由於過程繁複，鐵路警察人力配置不多，鐵道局目前平均每月僅收到鐵路警察局移轉過來，全省共二到十件不等的取締案，執行上困難，嚇阻力也明顯不足，有計畫要修法。

鐵道局說，依據鐵路法第57條第二項，行人、車輛不得在鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行，若違法可依鐵路法第70條，處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

交通部路政司說，鐵道局一個半月前開過相關會議，討論是否曾加觀光鐵路規定，不過因為無共識，尚未有結論，目前就是按照鐵路法，只要有人闖越路線被發現，會依法裁罰。交通部立場就是安全最重要，希望台鐵在觀光區也能研議增設圍籬，負起路線管理責任。