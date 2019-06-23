親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

影／開平溪線20年首見！孔雀搖擺走鐵軌 司機佛心減速

升湖水位？養魚防蚊？韓國瑜妙招 為何柯P噗哧笑

闖鐵道最高罰5萬 每月僅罰兩件遭批嚇阻效果零

2019-06-23 09:10聯合報 記者曹悅華╱即時報導

如果搭過平溪線，多少見過「不速之客」。台鐵局說，小動物突然闖鐵軌無可厚非，但如果是觀光客在鐵軌上放天燈和拍照，只能用「傻眼」兩字形容。根據現行法規，一旦取締最高可罰五萬元，不過就統計結果顯示，每月僅成功開罰二至十件，嚇阻效果、執行力明顯有限。

「明明就有車來，為什麼要擋在前面？」在台鐵服務五年的列車長蔡椀梅表示，每次快到平溪站，司機員在400公尺外便會長按喇叭，就怕民眾為了拍美照而發生危險，然而鐵路法擺在眼前，狀況仍舊沒有改善，希望有更具體法規，在觀光與行車安全間做權衡。

平溪居民王小姐說，她住在距離平溪站走路約十分鐘的地方，每天都可以聽到火車在按喇叭，「這時候就知道又有人在鐵軌上拍照」。她的店裡貼有禁止在鐵軌上拍照的公告，仍有一堆觀光客無視而闖鐵軌繼續拍，嚇阻效果是零，希望相關單位加強宣導。

鐵道局說，交通部態度一直是依法行政，就是違反鐵路法就開罰，不過因為須經由鐵路警察舉發，找當事人做筆錄，並要有影響（影片、相片即可），給交通部後，再轉給鐵道局相關人員，經判斷若違法，才會開處分書跟送達證書，當事人再依裁罰繳納國庫。

由於過程繁複，鐵路警察人力配置不多，鐵道局目前平均每月僅收到鐵路警察局移轉過來，全省共二到十件不等的取締案，執行上困難，嚇阻力也明顯不足，有計畫要修法。

鐵道局說，依據鐵路法第57條第二項，行人、車輛不得在鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行，若違法可依鐵路法第70條，處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

交通部路政司說，鐵道局一個半月前開過相關會議，討論是否曾加觀光鐵路規定，不過因為無共識，尚未有結論，目前就是按照鐵路法，只要有人闖越路線被發現，會依法裁罰。交通部立場就是安全最重要，希望台鐵在觀光區也能研議增設圍籬，負起路線管理責任。

對此，台鐵局表示，有在觀光區設置圍籬的想法，但尚無實際計畫，難「圍」也難「為」，若真要圍，會有人抗爭，目前就是以在正線裝設總長175公里圍籬工程為優先，畢竟正線列車時速達130公里，支線如平溪線時速僅40公里左右，若以安全為考量，應盡速裝設，預計8月底完工。

依據鐵路法，在鐵軌上放天燈拍照，最高可開罰5萬元。本報資料照片
依據鐵路法，在鐵軌上放天燈拍照，最高可開罰5萬元。本報資料照片
分享

平溪鐵道台鐵
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

16縣市大雨特報！ 鋒面靠近 周二前全台有雨

2019-06-23 08:11

梅雨鋒影響 吳德榮：慎防劇烈天氣

2019-06-23 07:21

中斷十年…南橫明年通到天池

2019-06-23 00:13

再生衛生紙使用率 台灣僅5％

2019-06-23 00:13

身障手冊7月10日前不換新版 恐失福利

2019-06-23 00:46

暈車藥配感冒藥 恐會害你全身軟趴趴

2019-06-23 07:16

講話不小心就大聲 當心孩子是這毛病

2019-06-23 07:17

社區老人 10%營養不良

2019-06-23 00:46

預測偏頭痛 這帽子8成準

2019-06-23 00:46

今起全台有雨 周一降到26度

2019-06-23 00:13

搶拍美景！天空出現飛碟雲 「恐有大雨」

2019-06-22 23:16

社區老人好虛！ 10人就有1人營養不良

2019-06-22 22:49

身障資格被註銷 失去的是這三大福利

2019-06-22 22:42

從普悠瑪事故看火車要不要有安全帶 專家這麼說

2019-06-22 21:07

終於變涼爽了！今深夜到明整天 全台都有雨

2019-06-22 20:53

揭開樹冠層神秘面紗 雪霸聖稜樹冠影片獲4項國際獎項

2019-06-22 20:34

路樹從天降火車集電弓撞及斷電 三貂嶺到猴硐搶修

2019-06-22 20:09

夜遊公園拍到超清晰「白衣上吊女鬼」 網友嚇壞結果竟是大阪偶像

2019-06-22 20:00

北榮攜手台灣AI實驗室 智慧醫療成果大公開

2019-06-22 19:33

全台16縣市今晚大雨特報 防強降雨雷擊強陣風

2019-06-22 17:00

影╱飛碟雲現北台如移動城堡 民眾搶拍震撼美景

2019-06-22 14:07

心因性猝死年奪2.3萬命 沒有心臟病也得當心

2019-06-22 13:51

遊客帶來垃圾 離島、山區都遭殃

2019-06-22 13:48

慕谷慕魚封山近3年 縣府估修復經費破億

2019-06-22 13:46

暑假勇闖秘境 小心踏入險境

2019-06-22 13:45

山中嬌客現身 黃金筍肉質豐厚、纖維柔軟

2019-06-22 13:41

當季蔬果清爽鮮滋味 挑動食慾一「夏」

2019-06-22 13:36

李國修生前想在歌劇院演出 王月：屏風來了！

2019-06-22 13:28

降溫、涼感小物 克服悶熱天氣

2019-06-22 13:21

封閉3千多個日子 明年3月南橫通天池 全線仍有四大瓶頸

2019-06-22 13:11

癌症化療給藥「電腦選」 降低人為錯誤風險

2019-06-22 12:03

國內研發「腦波帽」 不錯過偏頭痛黃金治療

2019-06-22 12:00

影／基隆現飛碟如ID4降臨？氣象專家：莢狀雲恐有大雨

2019-06-22 11:17

積極扣押變消極放行？他一次狂帶870條菸草棒通關

2019-06-22 10:30

氣象局：鋒面影響 今天深夜漸有雨勢

2019-06-22 09:08

6月颱風生成否？ 鄭明典：先關心梅雨鋒面吧

2019-06-22 08:29

冷凍三色豆當蔬菜誤會大了 營養師：當心吃進高熱量

2019-06-22 08:08

銀行定存領1％太吃虧了！ 4招投資術教你如何穩穩賺到錢

2019-06-21 14:18

歷任對象都有同樣缺點？研究：在戀愛關係中 人們傾向尋找同樣類型的人

2019-06-21 12:58
看更多

熱門文章

高雄拉高金獅湖水位滅蚊？蚊子專家直呼「荒謬」

2019-06-22 10:30

全台16縣市今晚大雨特報 防強降雨雷擊強陣風

2019-06-22 17:00

終於變涼爽了！今深夜到明整天 全台都有雨

2019-06-22 20:53

影／基隆現飛碟如ID4降臨？氣象專家：莢狀雲恐有大雨

2019-06-22 11:17

封閉3千多個日子 明年3月南橫通天池 全線仍有四大瓶頸

2019-06-22 13:11

中斷十年…南橫明年通到天池

2019-06-23 00:13

殺破狼周運勢／雙子好對象熱烈追求 天蠍偏財運佳試手氣

2019-06-23 00:00

16縣市大雨特報！ 鋒面靠近 周二前全台有雨

2019-06-23 08:11

影╱飛碟雲現北台如移動城堡 民眾搶拍震撼美景

2019-06-22 14:07

身障資格被註銷 失去的是這三大福利

2019-06-22 22:42

心因性猝死年奪2.3萬命 沒有心臟病也得當心

2019-06-22 13:51

搭機禮儀大調查 台灣旅客「最有禮」最惱人5種旅客也出爐

2019-06-22 13:18

梅雨鋒影響 吳德榮：慎防劇烈天氣

2019-06-23 07:21

揭開樹冠層神秘面紗 雪霸聖稜樹冠影片獲4項國際獎項

2019-06-22 20:34

限量500份排到炸！ 新村站著吃烤肉26日正式開幕

2019-06-22 15:22

從普悠瑪事故看火車要不要有安全帶 專家這麼說

2019-06-22 21:07

影／開平溪線20年首見！ 孔雀搖擺走鐵軌 司機佛心減速

2019-06-23 09:06

吃避孕藥=隨便的女生？請承認你對女性身體的無知

2019-06-22 10:17

講話不小心就大聲 當心孩子是這毛病

2019-06-23 07:17

路樹從天降火車集電弓撞及斷電 三貂嶺到猴硐搶修

2019-06-22 20:09

咬下去會流煉乳！爭鮮「蜂蜜煉乳摩納餅」7月1日開賣 加購省10元

2019-06-23 00:21

今起全台有雨 周一降到26度

2019-06-23 00:13

積極扣押變消極放行？他一次狂帶870條菸草棒通關

2019-06-22 10:30

台灣黑熊闖入霧鹿國小 台東林管處研判「熊路過」

2019-06-22 15:17

北榮攜手台灣AI實驗室 智慧醫療成果大公開

2019-06-22 19:33

全台秋行軍蟲案例破百件 南韓也首爆蟲蟲危機

2019-06-22 15:09

每日星座運勢／雙魚有利新計劃執行 今日運勢順遂

2019-06-23 00:00

微醺就靠它！酒精濃度9.99%的「冰啤」上市

2019-06-22 14:30

身障手冊7月10日前不換新版 恐失福利

2019-06-23 00:46

無人機噴藥滅秋行軍蟲 台南喊卡

2019-06-22 23:29

國內研發「腦波帽」 不錯過偏頭痛黃金治療

2019-06-22 12:00

專家：拉高湖水位無法滅病媒蚊 高市衛生局反駁

2019-06-22 22:41

限定2個月！「米奇列車」到高雄　85大樓也入鏡、打卡再抽迪士尼門票

2019-06-22 11:28

單親媽成珠寶設計師 攜愛女環島開課做公益

2019-06-22 18:00

癌症化療給藥「電腦選」 降低人為錯誤風險

2019-06-22 12:03

今起3天！ 85℃一顆檸檬系列飲品第2杯10元

2019-06-22 14:04

社區老人好虛！ 10人就有1人營養不良

2019-06-22 22:49

絕地反攻！下半年你能扭轉什麼運勢？

2019-06-23 07:00

暈車藥配感冒藥 恐會害你全身軟趴趴

2019-06-23 07:16

再生衛生紙使用率 台灣僅5％

2019-06-23 00:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top