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梅雨鋒影響 吳德榮：慎防劇烈天氣

2019-06-23 07:21聯合報 記者曹悅華╱即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨紅外線衛星雲圖顯示，沿著梅雨鋒有許多中尺度天氣系統發展，由台灣北部向西延伸至華南；最尾端面積最大的對流雲系則已符合中尺度對流複合體(MCC)的定義，幸好不致移出影響台灣。

吳德榮說，雷達回波圖則顯示海峽北部有線狀回波逐漸向陸地靠近，伴隨閃電也相當密集。今晨北台灣因降雨氣溫略降，其他地區則尚未變化。

他表示，今年梅雨季第六道鋒面今天抵達；各地轉有陣雨或雷雨的天氣，中部以北受影響較大；大氣不穩定度大幅提高，有中、小尺度對流系統發展，伴隨劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨…)的條件，應注意氣象局發布的特報。

吳德榮說，各地氣溫稍降、北部天氣轉涼；北部氣溫約在24至28度、中部25至31度、南部26至33度、東部24至33度。明天仍受梅雨鋒影響，天氣不穩定，應繼續注意。

吳德榮表示，周二至周六鋒面減弱、北移，天氣逐漸好轉，午後山區有對流發展，部分平地亦有受到影響的機率；低層大氣水氣略多，西南風遇地形有輻合作用，西南部清晨偶有零星降雨的機率。

他說，菲律賓東方的熱帶雲系，結構鬆散、尚無明顯發展；未能否發展成颱風？大部分的模式模擬並不支持。不過因模式對強度的模擬，有很大的不確定性，應繼續觀察。

今天梅雨季第六道鋒面抵達；各地轉有陣雨或雷雨的天氣。本報資料照片
今天梅雨季第六道鋒面抵達；各地轉有陣雨或雷雨的天氣。本報資料照片
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吳德榮梅雨
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