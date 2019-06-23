講話不小心就大聲 當心孩子是這毛病

2019-06-23 07:17 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



家中孩子好動活潑是聰明的表現，但如果過度衝動、好動，須留意可能有過動傾向。就讀小四的翔翔聰明活潑，但總是小失誤不斷，如聯絡簿5項作業記成4項、學數學時的進位常誤寫、說話時比較大聲、做事會分心等，而常被老師糾正，引起同儕笑話。

在老師建議下，翔翔交由家長帶去醫院檢查，確診為小兒注意力不足過動症，所幸經藥物輔以認知行為治療後，1個月後情況獲得改善。

3總精神部兼任主治醫師、開業身心科醫師楊聰財表示，近來校園霸凌事件層出不窮，過動兒可能也是受害者，家長若發現孩子注意力與同儕相比較短暫、健忘，且經常過動或行為衝動，可能是注意力不足過動症（ADHD）的前兆，但也別害怕用藥而不就醫，導致病情延誤，可與醫師討論後再決定用藥或其他方式治療。

楊聰財說，ADHD主要被認為與大腦前額葉的發展異常有關，過動症有三大特徵，包括注意力不集中、過動、衝動。患者因腦部的多巴胺系統不穩、分泌不足，造成容易不經思考，就做出衝動行為，其實患者並非有意。

以往兒童ADHA都是上小學後才有機會觀察出，現在發生年齡層有越來越小趨勢；曾有幼稚園老師跟他說，園裡有5、6歲的幼兒坐不住、常處於活躍狀態，身體像裝上「馬達」般四處亂跑，即可能為潛在的ADHD。

醫學上要判定為ADHD，通常透過篩檢量表檢測。楊聰財說，孩子必須在12歲以前，出現量表中粗心、難維持注意力、逃避、分心等9項症狀中至少6項，該行為發生場域至少超過兩個以上，如家中、學校與安親班等不同情境的表現皆一致，且症狀持續期間大於6個月以上，確實對生活、學習造成干擾，才會在醫師專業判斷下，被確診為ADHD。

他說，如他所收治的翔翔，即量表中9項症狀都符合，並進一步做電腦化持續性注意力測驗（CPT）來確診。

楊聰財說，兒童ADHD在診斷上需經過多次門診，詢問病史與資訊蒐集後才能確診。而治療方式多元化，包含藥物、認知行為治療、家長輔導等，依患者情況選擇單獨或並用。

楊聰財說，造成ADHD的原因很多，無論有無用藥治療，隨著大腦前額葉功能成熟，約有1／3孩子會在青春期（約12至20歲間），注意力不足與過動的症狀會自動緩解、穩定。因此建議交由精神與身心科醫師做專業判斷外，父母親應接納、陪伴孩子，給予正向幫助，來減少孩子成長學習過程中的挫折感。