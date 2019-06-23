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結婚7年婚外情致女記者墮胎 這位準英相還是假新聞代表？

暈車藥配感冒藥 恐會害你全身軟趴趴

2019-06-23 07:16聯合報 記者羅真╱即時報導

出遊若遇上暈車、暈船將大大掃興，因此國人經常預防性地先吃顆暈車藥。藥師提醒，暈車藥的常見成分「抗組織胺」也是感冒藥的常見成分，因此暈車藥與感冒藥並用，可能加重嗜睡與四肢無力等症狀。因此，不建議暈車藥與感冒藥並用。

暈車藥導致旅遊敗興的情形還不少。中華民國藥師公會全聯會政策執行長、開業藥局藥師沈采穎表示，暈車藥中的「抗組織胺」還可能使青光眼患者發生眼壓升高、視力模糊，連帶提升跌倒風險。攝護腺肥大的民眾服用則會加重尿滯留等症狀，旅途中可能出現許多不適與不便。

沈采穎說，暈車藥中常見的另個成分「東莨菪鹼」會抑制中樞神經系統，如果民眾本身有在吃安眠藥、鎮靜劑或是抗膽鹼的藥品（如部分失智症用藥），均可能強化抑制中樞神經，同樣容易造成出門玩得不盡興以及提升老人跌倒風險；如果是前一晚點散瞳劑的孩子服用含有這個成分的暈車用，旅途中可能使視力更模糊。

沈采穎說，上述族群不適合吃藥，此時可選擇暈車貼片，特別是穴道針灸絆，這是利用中醫針灸穴道原理來預防暈車症狀，不會與其他正在服用的藥物發生交互作用。但若是有藥性的貼片，像是含有東莨菪鹼（Scopolamine）成分的貼片，同樣不太適合部分族群使用。

沈采穎說，用藥限制林林總總，簡單的掌握方法是，購買暈車藥或貼片之前，先諮詢醫藥專業人員並詳閱藥品說明書。出遊前一天應睡飽，容易暈車的人別吃早餐吃得太飽，也別吃糯米等消化不良的食物，以避免加重腸胃負擔與暈吐不適；容易暈車合併胃功能不佳的人，搭乘交通工具前應避免咖啡與茶葉等刺激胃食道逆流的飲品；口服暈車藥建議在搭乘前30分鐘至1小時服藥，貼片則至少在搭車前4小時貼貼於耳後等無毛髮處。

藥物示意圖。 圖／ingimage
藥物示意圖。 圖／ingimage
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