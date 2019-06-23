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身障手冊7/10前不換新版 恐失福利

2019-06-23 00:46聯合報 記者陳婕翎／台北報導

身心障礙手冊七月十日前應換新（圖左），否則恐影響權益。 記者陳雨鑫／攝影
身心障礙手冊七月十日前應換新（圖左），否則恐影響權益。 記者陳雨鑫／攝影
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綠色身心障礙手冊失效倒數計時，仍有一萬兩千多人尚未換發，未換發者多集中新北市，衛福部社家署提醒，不論是否收到換發通知，凡持有綠色手冊者皆可直接換發，下月十日前未完成換發，地方政府將可註銷其身分，恐喪失全民健保、所得稅與牌照稅減免等三大福利。

舊版身心障礙手冊直接寫明疾病名，造成部分身心障者困擾，衛生署於一○一年規畫換證，新版身障證明以數字代碼分類疾病別，從一○四年七月起開始替持舊版身障手冊換發，預計四年內、即下月十日完成，至今仍有一萬兩千多人未完成，日前再次提醒仍有民眾錯愕，批評「根本沒通知」。

社家署副署長祝健芳強調皆有通知，未收到通知者，恐與聯繫電話、地址變更等有關；即使如此，未收到通知者只要持綠色身障手冊，赴戶籍所在地的區公所、鄉公所、鎮公所等即可辦理換證；其更換方式便捷，郵寄、到宅換證等，讓行動不便者也可輕鬆更換。

衛福部分析未完成換發原因，與部分身心障礙者認為障礙情形不會改善即不用換證，或是誤解換證還得重新赴醫院鑑定，祝健芳強調，持有綠色身心障礙手冊者不用重新鑑定，即可申請換發。

祝健芳提醒，未如期換證，地方政府將得以註銷身心障礙手冊，其原本享有的權益，如社會保險保險費補助、報稅可扣除廿萬元身心障礙特別扣除額，及申請一輛汽缸總排氣量少於二千四百Ｃ.Ｃ.車輛免牌照稅等將受影響，民眾若有任何不理解，可電洽一九五七福利專線諮詢，或撥打全國地方政府電話洽詢。

身障衛福部
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