社區老人好虛！ 10人就有1人營養不良

2019-06-22 22:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



據統計，我國社區老人約10%營養不良，為推廣營養不良篩檢，衛福部國健署於各縣市設置社區營養推廣中心，但效果有限觸及率低，國健署有意設置營養指揮站，採線上評估，增加營養不良篩檢率，協助轉介醫院，降低失能風險。

國內調查發現，5成3的老人健康識能不足，根本不知道每日建議攝取營養源，也聽不懂醫囑、藥囑，隨便吃，讓營養不良陷入惡性循環。

國健署設點盼社區營養師與長輩面對面衛教，但以高雄市為例，老年人口約42萬多人，現階段即使有4名社區營養師及50名培訓社區營養師，親自到38個行政區社區關懷據點，最多也只能觸及3300多人。

為增加觸及率，並及早揪出營養不良老人，國健署署長王英偉表示，正規畫設立線上營養指揮服務，其首要任務為資源統合，透過遠距連線，省去營養師奔波麻煩。

第一階段規畫，由診所醫師收集個案，如一群糖尿病患者相約，每周固定時間以團體衛教模式，線上營養教育、諮詢。未來也不排除可藉由線上評估，篩檢出有營養不良高風險長者，轉介醫療院所。