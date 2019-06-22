身障資格被註銷 失去的是這三大福利

2019-06-22 22:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



綠色身心障礙手冊失效倒數計時，仍有1萬2千多人尚未換發，未換發者多集中新北市，衛福部社家署提醒，不論是否收到換發通知，凡持有綠色手冊者皆可直接換發，下個月10日前未完成換發，地方政府將可註銷其身分，恐喪失全民健保、所得稅與牌照稅減免等3大福利。

舊版身心障礙手冊直接寫明疾病名，造成部分身心障者困擾，衛生署於101年規畫換證，新版身障證明以數字代碼分類疾病別，從104年7月起開始替持舊版身障手冊換發，預計4年內、即下月10日完成，至今仍有1萬2千多人未完成，昨天衛福部發文再次提醒，卻仍有民眾表達錯愕，批評「根本沒被通知」。

社家署副署長祝健芳強調皆有通知，未收到通知者，恐與聯繫電話、地址變更等有關；即使如此，未收到通知者只要持綠色身障手冊，赴戶籍所在地的區公所、鄉公所、鎮公所等即可辦理換證；其更換方式便捷，郵寄、到宅換證等方式，讓行動不便者也可輕鬆更換。

衛福部分析未完成換發原因，與部分身心障礙者認為障礙情形不會改善即不用換證，或是誤解換證還得重新赴醫院鑑定，祝健芳強調，持有綠色身心障礙手冊者不用重新鑑定，即可申請換發。