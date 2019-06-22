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從普悠瑪事故看火車要不要有安全帶 專家這麼說

2019-06-22 21:07聯合報 記者魏忻忻╱即時報導

去年10月發生普悠瑪翻車事件，引發火車是否應該設置安全帶的討論。陽明大學附設醫院骨科主任蔣毅弘今天於「2019中華醫學會」中分析普悠瑪事故造成乘客傷勢，發現火車出軌翻覆，乘客如同球體被拋出又重重落下，不僅損壞的車體本身，座椅扶手甚至行李都可能成為傷人武器。

蔣毅弘建議，要降低火車出軌時乘客傷勢，就國際經驗，火車內裝應盡量避免過於尖銳的物品，可改良為圓形，旅客行李也應置放在專屬位置。至於火車上是否要設置安全帶，過去考量火車行駛在鐵軌上較為平穩、火車車廂設計較穩固，且火車旅行通常為長程，全程使用安全帶影響舒適度等，通常未加裝。但以火車出軌事故來說，若乘客使用三點式安全帶，的確可能減少傷害。

去年10月發生普悠瑪翻車事件造成18死、267傷，陽明大學附設醫院分析普悠瑪事故患者傷勢，發現不同一般車禍，挫傷、鈍傷、撕裂傷患者高達七到八成，也出現平時少見的骨盆腔骨折案例。羅東博愛醫院骨科主治醫師韓步禹指出，普悠瑪翻車事故凸顯胸腔外科及急診專科醫師的重要。

蔣毅弘指出，火車事故通常分為對撞及出軌，對撞事故因傷者被夾在車廂中，傷勢多為內出血，而火車出軌，乘客受傷原因則多為撞擊，可能造成傷害的「武器」包括座椅、鐵架車廂內硬質物品，甚至行李也造成患者嚴重傷害。

蔣毅弘檢視車禍後現場照片，發現死傷最嚴重的第8節車廂，部分車體以類似捲睡袋的方式捲起，讓乘客失去生存空間，而坐在被折斷的車廂乘客則是直接被拋出車外，傷勢嚴重，甚至直接死亡。從傷者傷勢看出，火車翻覆時乘客從座椅上有如球一般被拋投出去，因拋投沒有固定方向，人體就如橄欖球到處亂撞，最後再重重落下，因此受傷範圍很廣，傷勢嚴重。

蔣毅弘指出，在強力撞擊的情況下，二點式安全帶可能造成內臟傷害，考量保護力要夠，必須使用三點式安全帶，但長程旅行若全程使用三點式安全帶，又影響舒適度，如何找到最好的方式，需要更多討論。

陽明大學附設醫院骨科主任蔣毅弘檢視車禍後現場照片，發現死傷最嚴重的第8節車廂，部...
陽明大學附設醫院骨科主任蔣毅弘檢視車禍後現場照片，發現死傷最嚴重的第8節車廂，部分車體以類似捲睡袋的方式捲起，讓乘客失去生存空間。 記者魏忻忻／攝影
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陽明大學附設醫院骨科主任蔣毅弘今天於「2019中華醫學會」中分析普悠瑪事故造成乘...
陽明大學附設醫院骨科主任蔣毅弘今天於「2019中華醫學會」中分析普悠瑪事故造成乘客傷勢，發現火車出軌翻覆，乘客如同球體被拋出又重重落下，不僅損壞的車體本身，座椅扶手甚至行李都可能成為傷人武器。 記者魏忻忻／攝影
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羅東博愛醫院骨科主治醫師韓步禹指出，普悠瑪翻車事故突顯胸腔外科及急診專科醫師的重...
羅東博愛醫院骨科主治醫師韓步禹指出，普悠瑪翻車事故突顯胸腔外科及急診專科醫師的重要。記者魏忻忻／攝影
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火車出軌普悠瑪患者
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