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北榮攜手台灣AI實驗室 智慧醫療成果大公開

2019-06-22 19:33聯合報 記者魏忻忻╱即時報導

不用住院，醫師在門診透過影像檢查即可判斷心房顫動患者的病發位置；不用走到行政櫃台去辦手續，人在病房就能直接出院，盡快回家休養，這些場景不是對於未來的想像，已是台北榮民總醫院的日常。台北榮總近年致力發展人工智慧醫療，透過AI協助臨床醫師與醫療流程，進一步幫助患者得到最合適的治療。

台北榮總去年即與台灣人工智慧實驗室（AILabs）合作，建立臨床AI自動判讀轉移性腦瘤系統，今年也啟動AI門診，縮短人工判讀時間，有助醫病深度溝通。今天台北榮總在60周年院慶學術討論會，以「智慧醫療的應用」為主題，舉辦人工智慧醫療運用研討會，並與AILabs簽署智慧醫療合作意向書，拓展新技術合作計畫。

台北榮總院長張德明指出，台北榮總成立智慧醫療委員會，包含醫療行政、病理、醫療影像、護理與教學系統、大數據，希望全面把AI帶到醫院。台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾則指出，台灣科技水準堅強，但發展AI一定要和跨領域的專家合作，AILabs將和北榮持續合作，提升醫療品質，降低醫療成本。

台北榮總副院長陳適安指出，醫療不斷進步，但也面臨許多挑戰，醫療的使命是兼顧身體與心理的照顧，但知識快速成長，學習時間有限，加上醫療關係與病人訴求改變，透過AI可提升看診與檢驗等速度，但醫病之間需要同理心、愛心與耐心，這些是AI不可取代的。

陳適安也說明目前智慧醫療用於心臟電燒治療進展，台北榮總心臟科團隊與交通大學合作，交大教務長盧鴻興與團隊協助影像整合，利用影像大數據協助醫師制定心房顫動患者的治療決策。

陳適安說，過去患者必須在接受電燒手術前一天住院，並接受至少兩個小時的導管檢查，讓醫師得到數據判斷治療對策；現在在門診就能直接由影像檢查結果判斷，發病位置與預後，復發機率，準確率高達九成以上。

「智慧醫療發展的目標，是讓臨床患者得到最好的照顧。」台北榮總醫企部主任李偉強指出，AI除了幫助醫師臨床診斷，改善就醫流程也非常重要，台北榮總每天門診患者上萬名，曾有大陸醫療人員前來參觀時質疑：「你們醫院看起來沒有這麼多人？」李偉強說，那是因為許多作業雲端化，患者利用手機就完成掛號與繳費等程序，不需要在醫院裡走來走去。

李偉強表示，現在許多老人家不願意麻煩工作忙碌的子女，若看病流程變得簡單，也方便老人家獨立看診；另外，台北榮總的住院患者中已有百分之五十三直接在病房出院，不需要特別去行政櫃台辦手續，繳費則透過行動支付，就算遠在海外的子女，也能為爸媽繳交醫療費用。

台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭也指出，發展AI不是要讓人腦和人工智慧「PK」，而是共同合作，在生醫領域進行創新研究。

他舉例，近年已證實肌少症是影響高齡者健康的重要疾病，但過去很難找到預測指標，如此透過分析患者各項資料形成的大數據，已找到一個蛋白質，被認為有用於診斷的潛力。雖然目前對於這個蛋白質的功能未知，但進一步進行實驗室研究，就可能有更多的發現。

另外，陳亮恭說，智慧醫療結合穿戴裝置，也讓過去的平均值醫療成為覑在的即時醫療。以糖化血色素為例，雖可看出患者三個月內的平均血糖值，患者可能數值正常，但實際上的血糖值卻可能在一天之內大起大落，風險更高，但數值上卻無法呈現。如今利用穿戴裝置即時監控，有助醫師更清掌握患者狀況。

台北榮總副院長陳適安以「台北榮總數位健康照護、教學以與行政管理願景」進行專題發表...
台北榮總副院長陳適安以「台北榮總數位健康照護、教學以與行政管理願景」進行專題發表。記者魏忻忻／攝影
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今天台北榮總在60周年院慶學術討論會，以「智慧醫療的應用」為主題，舉辦人工智慧醫...
今天台北榮總在60周年院慶學術討論會，以「智慧醫療的應用」為主題，舉辦人工智慧醫療運用研討會，並與AILabs簽署智慧醫療合作意向書，拓展新技術合作計畫。記者魏忻忻／攝影
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台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭指出，發展AI不是要讓人腦和人工智慧「PK」，而是...
台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭指出，發展AI不是要讓人腦和人工智慧「PK」，而是共同合作，在生醫領域進行創新研究。記者魏忻忻／攝影
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