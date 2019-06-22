全台16縣市今晚大雨特報 防強降雨雷擊強陣風

2019-06-22 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央氣象局發布大雨特報，鋒面影響，易有短時強降雨，今晚至明日彰化以北地區及東北部、中南部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，用路行車注意交通安全。