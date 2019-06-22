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全台16縣市今晚大雨特報 防強降雨雷擊強陣風

2019-06-22 17:00聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

中央氣象局發布大雨特報，鋒面影響，易有短時強降雨，今晚至明日彰化以北地區及東北部、中南部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，用路行車注意交通安全。

氣象局說，明天鋒面影響，天氣不穩定，中部以北屬於有陣雨或雷雨的天氣，降雨持續，易有短時強降雨，而南部也有短暫陣雨或雷雨，並且西半部有局部大雨發生的機率，至於東半部的降雨則較為局部。

中央氣象局發布大雨特報。圖／取自中央氣象局網站
中央氣象局發布大雨特報。圖／取自中央氣象局網站
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氣象局大雨特報
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