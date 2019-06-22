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心因性猝死年奪2.3萬命 沒有心臟病也得當心

2019-06-22 13:51中央社 台北22日電

潛在危險族群應提高警覺，，避免心因性猝死發生。示意圖／報系資料庫
潛在危險族群應提高警覺，，避免心因性猝死發生。示意圖／報系資料庫
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醫師表示，心因性猝死每年奪走超過2.3萬條性命，且多達2/3發生在非心臟病患者身上，提醒肥胖、吸菸、有冠心病史，以及曾有暈倒、心悸等潛在危險族群，務必提高警覺。

台北榮民總醫院內科部心臟科醫師鐘法博今天在北榮舉辦的研討會中表示，許多民眾都對「猝死」不陌生，凡是突然失去呼吸、心跳及意識長達1小時就屬於猝死，其中多達75%是和心血管疾病有關的「心因性猝死」，存活率僅5到10%。

鐘法博說，綜合全球相關研究統計，年過35歲的成年人當中，心因性猝死盛行率約0.1至0.2%，推估全台每年有約2萬3000人至4萬6000人因此喪命，平均每小時就有2.6至5.2件心因性猝死事件發生。

值得注意的是，只有1/3的心因性猝死發生在有心臟疾病的患者身上，另有2/3是過去曾出現症狀但沒有警覺，或從未出現任何症狀者。

鐘法博指出，心因性猝死是指心跳突然或意外停止，多達88%都是心律不整所致，由於心臟出現快速跳動，導致血流無法供應重要器官，若沒有即時進行心肺復甦或電擊恐死亡，由於心因性猝死難以預測，成為醫界眼中的棘手難題。

鐘法博說，針對心因性猝死高危險族群，雖然有植入性去顫器可用來預防，在心臟不正常放電時即時電擊，但每一次電擊都會傷害心臟功能，若一天電擊超過3次，每次間隔5分鐘以上，就稱為「電風暴」。

根據臨床觀察，許多患者一天電擊次數高達20至30次，甚至曾有一名30幾歲男性患者，一天內就被電擊超過150次，不僅治標不治本，長久下來心臟也會變得脆弱。

鐘法博強調，心律不整的發生，大多是心臟裡的局部肌肉不正常放電所致，因此近年北榮以心導管手術搭配立體定位系統替這類患者進行電氣燒灼手術，燒掉不正常放電的肌肉，可預防約75%致命性心律不整發生，北榮至今已替81名有電風暴的患者完成電燒手術，居亞洲之冠。

鐘法博提醒，年過35歲有冠心病的患者或有吸菸、肥胖、心血管病史者，甚至曾經暈倒、出現微小心悸、家中曾有人猝死者都是潛在危險族群，應提高警覺，及早進行基因篩檢、影像檢查等，避免心因性猝死發生。

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