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封閉3千多個日子 明年3月南橫通天池 全線仍有四大瓶頸

2019-06-22 13:11聯合報 記者侯俐安╱即時報導

沿著南橫公路從西端梅山口駛入封閉長達10年的管制區，被噴凝土固定的峭壁、即將完工的明隧道，都顯示封閉長達3606個日子，南橫公路梅山到天池路段即將迎接明年初的有條件通車。

不過，才離開天池繼續往東，映入眼簾的是被淘空的路基、不斷侵蝕的崩塌面，20公里內四大瓶頸路段，才是全線通車最難克服的挑戰。

南橫公路開通近47年，2009年歷經莫拉克風災，高雄山區三天累積雨量達到2500毫米，甲仙小林村滅村，道路柔腸寸斷；往後幾年的610、602豪雨，更宛如替南橫補上一刀。梅山至向陽路段到今年8月8日封閉至今將滿十年，隨著西段進入中期工程，梅山至天池路段可望有條件通車。

公路總局甲仙段段長陳正偉說，目標明年3月採預約制開放，限定車種、人數，預估每天放行100輛車；天池到向陽路段目標在2021年12月有條件開放通車，但一切須取決天氣，「還要有一些夢想，才能再往前走」。

實際走一趟南橫，才知道何時全線通車是一場與大自然溝通的習題。離開天池往東走，眼前盡是不斷侵蝕的路基、整片滑落的山谷；天池大崩塌路段、武雄橋、向陽大崩壁、雪峰橋為四大瓶頸路段，一個比一個艱難。持續崩落中的檜谷路段，也成為潛在崩塌點。

「人為真的難以阻止這些崩落，只能盡量以最小規模修復，不再進行大規模開挖。」陳正偉說，莫拉克風災已讓南橫柔腸寸斷，2017年的602豪雨更造成多處路段路基流失，天池旁的大崩落路段高達五百多米深的崩落，再多的整治與工程，面對大自然的力量都是束手無策。

再往東行駛一公里的武雄橋段、穿過大關山隧道的向陽大崩壁路段，都歷經莫拉克及水災摧殘。但更讓工務段頭痛的是山區缺工，工班逐漸高齡化。山區夏天雨多、冬天寒冷，落石不斷，光是材料運上山的成本，就比山下多出兩倍，工區無法搭建工寮，工班每天往返就要花上4小時，也讓廠商投標意願不高。

最困難的則是埡口到向陽路段，147.8K的雪峰橋，堪稱是南橫繼明霸克魯橋之後，最艱辛的路段。如今採取「貨櫃工法」疊了92座貨櫃，避免路基再度流失，但這只是初期道路，為避開崩落區，今年將再興建雪峰橋，預計2021年底完工，將成為南橫全線通車最大關鍵。

南橫公路梅山—天池路段，最快明年初開放有條件通車，目前多處工程已快完工，偶爾仍有...
南橫公路梅山—天池路段，最快明年初開放有條件通車，目前多處工程已快完工，偶爾仍有落石。記者侯俐安／攝影
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明年初將通車的梅山明隧道。記者侯俐安／攝影
明年初將通車的梅山明隧道。記者侯俐安／攝影
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南橫天池—向陽四大瓶頸中的武雄橋路段。記者侯俐安／攝影
南橫天池—向陽四大瓶頸中的武雄橋路段。記者侯俐安／攝影
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天池旁的大崩落路段，高達500多米深的崩落，見證大自然的力量。記者侯俐安／攝影
天池旁的大崩落路段，高達500多米深的崩落，見證大自然的力量。記者侯俐安／攝影
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埡口到向陽路段147.8K的雪峰橋，是南橫公路天池—向陽路段，四大瓶頸中最艱辛的...
埡口到向陽路段147.8K的雪峰橋，是南橫公路天池—向陽路段，四大瓶頸中最艱辛的路段。記者侯俐安／攝影
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南橫崩塌豪雨
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