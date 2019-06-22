癌症化療給藥「電腦選」 降低人為錯誤風險

2019-06-22 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



部分藥物給錯會造成很大傷害，「電腦選的」則能降低風險。台北榮總運用智能輔助癌症化療給藥，透過智慧型手機連結「醫院化療藥囑系統」與「輸液幫浦內部資料資訊系統」，進行系統對系統的資料核對，降低人為錯誤風險。

台北榮總護理部督導長黃子珍表示，靜脈輸液化學藥物是癌症患者主要的治療方式，若給藥不當，將對患者造成極大傷害。因此臨床上會使用輸液幫浦輔助以控制給藥速率，同時仰賴兩位護理人員重複核對給藥是否正確。

不過，這樣的傳統模式不僅增加臨床工作量，且無法完全避免人為疏失。黃子珍表示，美國緊急醫療研究機構2013年公布的十大醫療科技危害中，「輸液幫浦造成的藥品輸入量錯誤」就高居第二，主因在於輸液幫浦只是機器，而護理人員手動設定給藥速率錯誤時，這台機器並不會有任何警示提醒。