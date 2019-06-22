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國內研發「腦波帽」 不錯過偏頭痛黃金治療

2019-06-22 12:00聯合報 記者羅真╱即時報導

頭痛病發時難以忍受，不過絕大多數患者發病前沒有預兆，錯過黃金治療時機。台北榮總與交通大學從腦波監測著手，合作研發穿戴式腦波帽，從監測中發現偏頭痛發作前的細微腦波變化，目前實驗的預測準確率可高達八成，有潛力作為未來預測偏頭痛發病的好工具。

台北榮總神經醫學中心主任王署君表示，北榮頭痛團隊過去調查，成人偏頭痛盛行率為9.1%，據此推估全台約有150萬人為此受苦。偏頭痛發作時，可能伴隨惡心感或嘔吐等嚴重症狀，使得患者平均需要請假兩日，對患者家庭與國家經濟都是損失。

偏頭痛發作時，越早給藥越有緩解疼痛之效，「不過棘手的是，國內高達九成患者的偏頭痛沒有預兆，剛開始治療就已錯過了黃金時機」。

王署君、北榮神經內科主治醫師賴冠霖與交通大學生物科技系教授林進燈等人從腦波測量著手，合作研發穿戴式的乾式電極無線腦波帽。在三年期的科技部計畫中，記錄40位每月發病約6次的患者平日與發病前的腦波，進一步分析出發病前72小時的腦波細微變化。他們根據這樣的變化預測患者的發病情形，實驗的準確率可高達八成。

王署君表示，目前只針對40名病人進行實驗，未來五年將與國家實驗研究院等單位合作，擴大蒐集北榮臨床所有病人的腦波資料，以期未來透過大數據更精準預測發病。另外，目前每次穿戴需要15分鐘左右的時間，未來將致力縮短穿戴時間以及簡化穿戴裝置，讓患者平時戴起來不會有負擔。

除了台北榮總與交通大學團隊，這項研究也包括陽明大學、海洋大學、澳洲雪梨科技大學等團隊共同參與。研究成果日前刊登於國際電機電子工程期刊《IEEE Transactions on Fuzzy Systems》。

台北榮總與交通大學合作研發穿戴式腦波帽（如圖），從監測中發現偏頭痛發作前的細微腦...
台北榮總與交通大學合作研發穿戴式腦波帽（如圖），從監測中發現偏頭痛發作前的細微腦波變化，目前實驗的預測準確率可高達八成。記者羅真／攝影
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台北榮總神經醫學中心主任王署君（左二起）、神經內科主治醫師賴冠霖與交通大學腦科學...
台北榮總神經醫學中心主任王署君（左二起）、神經內科主治醫師賴冠霖與交通大學腦科學研究中心博士金榮泰。記者羅真／攝影
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頭痛患者榮總
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