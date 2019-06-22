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積極扣押變消極放行？他一次狂帶870條菸草棒通關

2019-06-22 10:30聯合報 記者林政忠╱即時報導

繼「電子菸」之後，市場上出現新商品「加熱式菸品」，但加熱菸管理目前仍未定案，海關原本「積極扣押」旅客攜入加熱菸，經時力立委黃國昌質詢海關扣押於法無據後，海關管理變成「消極放行」，近日有水貨商在社群貼文，他一次攜帶870條加熱菸「菸彈（菸草棒）」成功闖關。網友質疑，大選到了，政府不依法管理，形同「開後門」？

民進黨立委江永昌質詢時曾指出，長照經費有8成來自於菸稅，但電子菸及加熱菸儼然形成「地下經濟」，與傳統紙菸的替代關係，將影響長照收入。衛福部、財政部無立法禁止也無法遏止輸入，他呼籲應該納入菸酒稅法課稅。財政部表示將與衛福部研商，依法辦理。

網友日前在爆料公社發起「海關還我（加熱）菸」活動，獲得近8000人按讚；網友4月27日也在國發會公共政策網路參與平台連署「合法開放加熱式不燃燒菸品，納入健康菸捐」，該提案不到3周快速突破5000人附議門檻，財政部和衛福部依法必須在7月18日提出說明回應。

「電子煙」含有液態尼古丁成分，衛福部未核准電子煙類產品，若未經藥品查驗登記而擅自製造或輸入，依藥事法規定，可處10年以下有期徒刑，最重1000萬元罰鍰。

「加熱菸」主要成分是菸草，不燃燒、煙霧少，但反菸團體擔心新增菸品項目，財政部和衛福部至今不敢依菸酒管理法和菸害防制法納管，一年稅損粗估約30億元。

財政部關務署曾發聲明指出，iQOS電熱式菸品因屬新興菸草產品，其風險及危害性不明，尚須依據科學實證據以釐清產品屬性、定位及管理制度，相關機關未確認產品屬性前，仍屬未開放進口物品。

有人上月攜入加熱菸菸草棒，一經查獲，海關一律沒入。不過，黃國昌5月20日在立法院質詢財政部長蘇建榮，海關大量沒收加熱式菸品，但相關法令依據未明，「行政機關憑什麼扣？」蘇建榮坦言尚未有依據，僅表示目前沒有開放。

經立委質詢，菸友坦言，海關態度悄悄改變，從「積極扣押」變成「消極放行」，原本完全禁止攜入，最近有水貨業者一次攜入870條菸草棒回台販售，闖關順利。

反對進口方如董氏基金會宣稱，加熱式菸品會以約攝氏300度將菸草的內含物霧化，也同樣會產生二手菸，只要是二手菸就沒有最低安全標準，加上這類新型產品對尼古丁的成癮度等項目尚未經科學檢視，若開放將帶來健康隱憂，因此要求政府頂住壓力。

支持進口方表示，沒有依法納管反而增加稅損、走私風險，無法限制未成年人購買。「臺灣吸菸者權益促進會」指出，加熱菸是安全又方便的菸品，可以提供菸民更多樣的消費選擇，政府又有甚麼歪理不開放。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

有人一次攜帶上百條「菸彈（菸草棒）」回台。圖／讀者提供
有人一次攜帶上百條「菸彈（菸草棒）」回台。圖／讀者提供
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由於加熱菸目前無法可管，有人在行李箱裝了上百條「菸彈（菸草棒）」回台，成功通關。...
由於加熱菸目前無法可管，有人在行李箱裝了上百條「菸彈（菸草棒）」回台，成功通關。圖／讀者提供
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海關衛福部
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