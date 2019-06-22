親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

韓柯「民調」比一比！微服出巡搞突襲 基層員警有話說...

港府：逃犯修例草案 明年7月自動失效

氣象局：鋒面影響 今天深夜漸有雨勢

2019-06-22 09:08聯合報 記者董俞佳╱即時報導

今天各地仍是晴朗炎熱的天氣，中央氣象局表示，隨著鋒面接近，今天深夜開始會出現斷斷續續的雨勢，明天全台各地都有降雨，尤其西半部可能出現豪大雨；隨著降雨增多，高溫也會下降，下周一北台灣高溫降10度，約25、26度，會比這幾天感覺舒適。

氣象局預報員陳建安表示，今天白天天氣仍屬穩定，雖然鋒面在台灣北部海面，北台灣感覺雲變多，但是隨著鋒面擺動，有時候雲可能會散開，因此影響程度不大。至於其他地方離鋒面還遠，白天仍是晴到多雲的天氣，氣溫各地仍偏高，可到34到36度之間，東半部地區、宜蘭、花蓮34度，台東則要留意焚風。

陳建安表示，今天晚上開始鋒面接近，西半部一些地方會有局部陣雨，今天深夜或者明天清晨西半部地區會開始出現斷斷續續的降雨，鋒面明天最接近北台灣陸面，預計明天各地都有陣雨或雷雨，西半部地區有局部大雨，東半部也要留意雨勢。

陳建安表示，下周一鋒面仍在台灣上空，但結構減弱，雖然仍會下雨，但是空檔增多，北台灣則還是有局部較大雨勢發生機率，要特別留意。

溫度方面，陳建安說，隨著降雨增多，氣溫也有下降趨勢，下周一高溫明顯下降，北台灣高溫26、 27度，中部、東半部31度、南部地區32、33度。

中央氣象局表示，隨著鋒面接近，今天深夜開始會出現斷斷續續的雨勢，明天全台各地都有...
中央氣象局表示，隨著鋒面接近，今天深夜開始會出現斷斷續續的雨勢，明天全台各地都有降雨。本報資料照片
分享

高溫氣象局
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

回響／紙容器回收困境 環署3箭補網

2019-06-22 00:36

回響／超商有落實回收嗎？ 環署將派神祕客開罰

2019-06-22 00:36

周日起降溫 豪大雨襲中北部

2019-06-22 00:36

殺手中的殺手 肺癌連9年稱冠

2019-06-21 23:52

情緒障礙、衝動…年輕自殺增多

2019-06-21 23:54

人口老化 肺炎、心臟病死亡增加

2019-06-22 00:10

6月颱風生成否？ 鄭明典：先關心梅雨鋒面吧

2019-06-22 08:29

冷凍三色豆當蔬菜誤會大了 營養師：當心吃進高熱量

2019-06-22 08:08

恆春95%海魚 滿腹微形塑膠

2019-06-22 00:36

健康你我他╱每晚10點關WIFI 讓孫女正常作息

2019-06-22 00:06

嬰兒黃疸逾14天 留心膽道閉鎖

2019-06-21 23:57

「捐」聲音 幫漸凍人「說話」

2019-06-21 23:51

斐濟男背痛10年 國泰助他擺脫柺杖

2019-06-21 23:46

科普好健康／用水膠「圈」住瘜肉 扁平病灶也能微創切除

2019-06-21 23:40

看不見的海洋塑膠微粒 海龜和魚全喝下「塑膠濃湯」

2019-06-21 23:21

會計師證照考試福音！今年起改「滾動式科別及格制」

2019-06-21 22:38

法律系學生終須一戰 她不考研究所直攻國考

2019-06-21 22:35

一支雪糕99元不算貴？ 這原因讓網友想買也買不到

2019-06-21 21:16

熱到快中暑！ 氣象局一張圖說明什麼時候會降溫

2019-06-21 21:09

花蓮規模3.0地震 最大震度花蓮縣3級

2019-06-21 20:03

背影霸氣外露！醫科女解剖課徒手握蛙 真相很辛酸

2019-06-21 20:00

運彩投注生力軍報到 「排球」全新上市

2019-06-21 19:39

海上觀光新選擇 藍鵲輪今首航蘇花

2019-06-21 19:31

自殺死亡年輕化 恐與網路成癮症有關

2019-06-21 18:21

三星上將梨上市了 明天台北花博農民市集買得到

2019-06-21 18:05

清代台灣藏書最豐富的書齋 「筱雲軒」書贈國家圖書館

2019-06-21 17:26

高溫資訊！花蓮縱谷、高雄市區 明持續上看36度

2019-06-21 17:10

10年記得只有痛 斐濟男彎身進來、國泰助他走著出院

2019-06-21 17:06

注意！再過19天沒換新式身障手冊 將可被註銷資格

2019-06-21 16:24

最爽工作開催中！「馬里亞納七日店長」倒數10天報名截止

2019-06-21 16:14

突然天旋地轉暈眩 竟是這顆小石頭作怪

2019-06-21 14:59

醫師：75歲以上才打肺炎公費疫苗 有些晚了

2019-06-21 14:38

國人十大死因 癌症連續37年榜首

2019-06-21 14:37

醫師的白袍，是權威還是傷害？

2019-06-21 14:31

洗手、淨灘 志工關懷偏鄉

2019-06-21 14:31

東海岸郵輪列車 4人成行、預約制

2019-06-21 14:30

熱到明天 周日豪雨滅暑氣

2019-06-21 14:28

夏至熱爆 今用電量恐飆歷史新高

2019-06-21 14:26

瑞智家庭幫媽媽找回笑容 她留下當志工

2019-06-21 14:21
看更多

熱門文章

注意！再過19天沒換新式身障手冊 將可被註銷資格

2019-06-21 16:24

熱到快中暑！ 氣象局一張圖說明什麼時候會降溫

2019-06-21 21:09

全球三分之二旅客搭飛機時偏好窗邊座位 這二國例外

2019-06-21 09:36

台灣黑熊現身村莊！ 霧鹿國小替代役男凌晨抽菸驚見熊蹤

2019-06-21 15:47

鋒面靠近 周日變天 中部以北豪大雨

2019-06-21 11:49

40歲婦金獅湖市場購物染登革熱 隱藏孳生源找到了

2019-06-21 16:34

花蓮飆38.1度高溫 氣象局：自動測站無歷史紀錄

2019-06-21 13:52

直擊！「LEGO樂高」台灣辦公室以近30萬顆積木打造三寶 下半年將開樂高認證專賣店

2019-06-21 14:30

法律系學生終須一戰 她不考研究所直攻國考

2019-06-21 22:35

秋行軍蟲吃遍亞洲！這招避殺技 全球專家舉白旗

2019-06-22 08:00

超正！專業「調茶師」近距離奉茶 春水堂藝文店22日開幕加碼優惠

2019-06-21 12:23

一支雪糕99元不算貴？ 這原因讓網友想買也買不到

2019-06-21 21:16

台灣好行西濱快線28日啟動 百元暢遊嘉南沿海景點

2019-06-21 14:14

國人十大死因癌症37年居首 死亡時鐘快轉10秒

2019-06-21 10:50

韓國瑜主持登革熱會議：新生態防蚊法 養魚吃孑孓

2019-06-21 13:30

每日星座運勢／射手賺錢忙碌的一天 戀情急速加溫

2019-06-22 00:00

夏天必去 郵輪式列車載遊客體驗最美花蓮東海岸

2019-06-21 11:27

新北市職業訓練中心 22日淡水捷運站廣場聯合招生

2019-06-21 11:27

金材昱飛巴黎看dunhill大秀 「獅子館長」狂電粉絲 甜喊「腦中出現直接撲倒的畫面」

2019-06-21 12:58

今天夏至北回歸線最燦爛！太陽館三龍取火台30秒點燃

2019-06-21 13:17

海上觀光新選擇 藍鵲輪今首航蘇花

2019-06-21 19:31

周日起降溫 豪大雨襲中北部

2019-06-22 00:36

商港碼頭6項工作者納責任制影響5500人 勞部27日預告

2019-06-21 17:07

自殺死亡年輕化 恐與網路成癮症有關

2019-06-21 18:21

東京羽田機場 台灣人最愛買的零食是這個

2019-06-21 21:18

愛睏的小熊熊要被吃掉啦！爆紅鬥牛犬蛋糕店推超Q新作 IG瘋拍

2019-06-21 19:21

突然天旋地轉暈眩 竟是這顆小石頭作怪

2019-06-21 14:59

IG美到無敵！超浮誇玫瑰花義式手工冰淇淋藏身台南安平

2019-06-21 15:56

失智家屬的心聲 照顧失智母10年 張姐：曾想輕生

2019-06-21 11:44

冷凍三色豆當蔬菜誤會大了 營養師：當心吃進高熱量

2019-06-22 08:08

會計師證照考試福音！今年起改「滾動式科別及格制」

2019-06-21 22:38

看不見的海洋塑膠微粒 海龜和魚全喝下「塑膠濃湯」

2019-06-21 23:21

黑熊凌晨闖入台東校園 嚇壞替代役男

2019-06-21 17:47

金門酒廠開酒吧？別懷疑！58度高粱的10大創意調酒來了

2019-06-21 17:18

6月颱風生成否？ 鄭明典：先關心梅雨鋒面吧

2019-06-22 08:29

影／韓國瑜再談登革熱防治 加強清淤下水道

2019-06-21 12:00

殺手中的殺手 肺癌連9年稱冠

2019-06-21 23:52

昆凌「女生的經典」香奈兒J12自己買給自己 不靠老公送

2019-06-21 19:35

高市登革熱補助惹議 陳時中：經費使用要對症下藥

2019-06-21 13:42

高雄新增1例本土登革熱 個案4年前大流行時也曾確診

2019-06-21 18:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top