氣象局：鋒面影響 今天深夜漸有雨勢

2019-06-22 09:08 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



今天各地仍是晴朗炎熱的天氣，中央氣象局表示，隨著鋒面接近，今天深夜開始會出現斷斷續續的雨勢，明天全台各地都有降雨，尤其西半部可能出現豪大雨；隨著降雨增多，高溫也會下降，下周一北台灣高溫降10度，約25、26度，會比這幾天感覺舒適。

氣象局預報員陳建安表示，今天白天天氣仍屬穩定，雖然鋒面在台灣北部海面，北台灣感覺雲變多，但是隨著鋒面擺動，有時候雲可能會散開，因此影響程度不大。至於其他地方離鋒面還遠，白天仍是晴到多雲的天氣，氣溫各地仍偏高，可到34到36度之間，東半部地區、宜蘭、花蓮34度，台東則要留意焚風。

陳建安表示，今天晚上開始鋒面接近，西半部一些地方會有局部陣雨，今天深夜或者明天清晨西半部地區會開始出現斷斷續續的降雨，鋒面明天最接近北台灣陸面，預計明天各地都有陣雨或雷雨，西半部地區有局部大雨，東半部也要留意雨勢。

陳建安表示，下周一鋒面仍在台灣上空，但結構減弱，雖然仍會下雨，但是空檔增多，北台灣則還是有局部較大雨勢發生機率，要特別留意。