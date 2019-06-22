冷凍三色豆當蔬菜誤會大了 營養師：當心吃進高熱量

2019-06-22 08:08 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



冷凍三色蔬菜讓煮飯變得方便快速，還能使料理顏色更加豐富，成為不少忙碌上班族的常備菜。但營養師提醒，一般所謂三色蔬內所含的紅蘿蔔丁、玉米粒及豌豆仁，僅紅蘿蔔丁屬於蔬菜，玉米粒和豌豆仁屬全榖雜糧類，吃多了等同多吃四分之一至八分之一碗飯，需體重控制者應特別注意。

國健署職場健康推動促進計畫合作講師、營養師林孟瑜說，食物分類以所含的營養素多寡來區分，不同類別的食物所含的熱量也不相同。但她在替上班族進行營養講座時發現，不少人對部分食物分類有誤會，恐影響減重成效。

為什麼要學會食物分類呢？林孟瑜指出，很多人在減重期間不吃飯或飯吃少一點，但可能在吃其他食物時，因誤會食物分類而吃進很多澱粉，自己卻沒有發現，「起碼要認識自己吃進去的食物，對減重才會有幫助」。

她舉例，三色蔬菜內的豌豆仁和玉米粒以及口感軟粉的紅豆與大花豆等，都易被誤會為蔬菜類或豆類，其實四者都富含澱粉，屬於全榖雜糧類。一份全榖雜糧類的熱量約70大卡，沒注意可能吃進過多熱量。

此外，牛番茄其實屬於蔬菜類不是水果，含有豐富的膳食纖維，且一份僅25大卡，熱量較低，飽足感也高。林孟瑜說，想要減重、控制血糖或討厭綠色蔬菜的民眾，不妨可多吃牛番茄料理，以增加膳食纖維來源。

但林孟瑜提醒，甜度高的小番茄屬於水果類而非蔬菜類。水果雖然富含維生素和礦物質，不過也含有果糖，所以和蔬菜類熱量有差異，一份水果的熱量是以60大卡計算，吃多反而容易變胖。

有的上班族會買冷凍三色蔬菜做料理，誤以為能補充三種蔬菜，「這可誤會大啦！」林孟瑜提醒，三色蔬菜只有紅蘿蔔丁是蔬菜類，其它都是全榖雜糧類。

●食物分類 讓你吃得更聰明

1. 全榖雜糧類：一份熱量通常以70大卡計算，包括白飯、糙米飯、麵條、吐司、饅頭、地瓜、紅豆、玉米、豌豆仁等。

2. 豆魚蛋肉類：一份熱量通常介於55至120大卡之間，包括魚、海鮮、蛋、各式肉類及黃豆相關製品等。

3. 蔬菜類：一份熱量通常以25大卡計算，包括葉菜類、菇類、牛番茄、彩色甜椒及豆莢類等。

4. 水果類：一份以60大卡為主，包括小番茄、芭樂、蘋果、奇異果、香蕉、柑橘類等。

5. 乳品類：通常介於80至150大卡之間，包括鮮奶、保久乳、奶粉、優格等。

6. 油脂與堅果種子類：一份熱量通常以45大卡計算，包括芥花油、橄欖油等各種烹調油，以及杏仁果、腰果、花生、芝麻等。