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看不見的海洋塑膠微粒 海龜和魚全喝下「塑膠濃湯」

2019-06-21 23:21聯合報 記者潘欣中╱即時報導

海洋垃圾無所不在，國立海洋生物博物館副館長陳德豪今天在館方舉辦的國際海洋學術研討會發表「海洋塑膠微粒對生態的影響─台灣的實例」，他指出，即使在台灣相對乾淨的恆春半島海域，調查發現九成六的魚類腸胃有微形塑膠海廢，海生館收容的21隻海龜，體內有塑膠海廢的比例更是百分百，減塑、無塑已克不容緩。

陳德豪研究團隊在屏東恆春半島海域、墾管處開放的十處釣點和車城鄉滿豐定置網漁場，採集珊瑚礁魚類和洄游魚種，在117隻採集的魚類樣本中逐一解剖，在消化道發現塑膠海廢的比率高達百分九十六，每隻魚體內都有至少五個線狀的微型塑膠（直徑或長度小於5毫米的塑膠碎片），體型最大的鬼頭刀魚，甚至高達32個，來源主要是化學纖維織品，隨著洋流、季風、旅遊等因素進入恆春半島海域。

研究團隊也好奇塑膠海廢對海龜的影響，以海生館海龜收容中心的21隻綠蠵龜、欖蠵龜及玳瑁做調查，從糞便中發現到包括水果網袋、塑膠袋、糖果包裝紙、橡皮筋、微塑膠片等人造物海洋垃圾，體內有塑膠海廢的比例高達百分百；除了誤食垃圾，還有遭魚鉤、魚線、廢棄網具、外力創傷和螺旋槳打傷，以及誤捕，都是常見的傷害。

陳德豪說，國際間將直徑或長度小於5毫米的塑膠碎片統稱微塑膠，初級微塑膠被廣泛應用在美妝與清潔用品中的塑膠柔珠，次級微塑膠則是體積較大的塑膠和衣服等化學纖維製品，在海中長年浸泡、風化後逐漸裂解成微小碎片，但目前對它造成海洋生物的生理影響研究極少；微塑膠在魚的消化道內，但對食物鏈上層生物沒有累積現象，非必要最好勿食用魚類內臟消化道。

海生館研究員李宗賢說，海龜誤食大小不等的微塑膠，腸胃無法消化，雖會隨糞便排出體外，還是會引發腸道阻塞和消化不良等現象，導致海龜身體虛弱、脫水，被網具纏繞無法掙脫而受傷，甚至是死亡的機率更高；館內收容的海龜來自各地，糞便中全被發現有人造垃圾，突顯海洋垃圾對生態造成的嚴重性，「限塑、減塑、無塑」的環保政策要落實。

國立海生館副館長陳德豪研究團隊，對海生館收容從各地送來的21隻海龜做調查，發現體...
國立海生館副館長陳德豪研究團隊，對海生館收容從各地送來的21隻海龜做調查，發現體內有塑膠海廢的比例高達百分百。圖／海生館提供
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台灣海邊的人造物垃圾處處可見。圖／海生館提供
台灣海邊的人造物垃圾處處可見。圖／海生館提供
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陳德豪研究團隊在屏東恆春半島海域採集珊瑚礁魚類和洄游魚種，在117隻採集的魚類樣...
陳德豪研究團隊在屏東恆春半島海域採集珊瑚礁魚類和洄游魚種，在117隻採集的魚類樣本中逐一解剖，在消化道發現塑膠海廢的比率高達百分九十六。圖／海生館提供
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海龜海洋垃圾
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