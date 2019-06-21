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影／夏至最長的一日 用電屢創新高

2019-06-21 23:20聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

太陽高掛，本周高溫襲捲全台，今天是24節氣中的夏至，太陽直射北回歸線，通過嘉義、花蓮、台東等地，中午地面上會有立竿無影的奇景，同時這天也是北半球全年中白晝最長、夜晚最短的一天，此後白天逐漸變短、夜晚愈長，直至冬至。

氣象局表示，受到西南風沉降及太平洋高壓勢力偏強影響，這幾天全台都是晴朗炎熱好天氣，其中台北市已連續三天氣溫超過36度，而全台熱翻天，也帶動全台用電量，下午1點49分時，全台用電量達3592.8萬瓩，創今年用電紀錄第二高，如果高溫持續恐怕用電量還會創下新高。

太陽高掛，本周高溫襲捲全台，今天是24節氣中的夏至，太陽直射北回歸線，中午地面上...
太陽高掛，本周高溫襲捲全台，今天是24節氣中的夏至，太陽直射北回歸線，中午地面上有立竿無影的奇景。記者劉學聖／攝影
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今天是24節氣中的夏至，太陽直射北回歸線，同時這天也是北半球全年中白晝最長、夜晚...
今天是24節氣中的夏至，太陽直射北回歸線，同時這天也是北半球全年中白晝最長、夜晚最短的一天，此後白天逐漸變短、夜晚愈長，直至冬至。記者劉學聖／攝影
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今天是24節氣中的夏至，太陽直射北回歸線，同時這天也是北半球全年中白晝最長、夜晚...
今天是24節氣中的夏至，太陽直射北回歸線，同時這天也是北半球全年中白晝最長、夜晚最短的一天，此後白天逐漸變短、夜晚愈長，直至冬至。記者劉學聖／攝影
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高溫氣象局
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