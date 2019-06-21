影／夏至最長的一日 用電屢創新高

相關新聞
運彩投注生力軍報到 「排球」全新上市2019-06-21 19:39
海上觀光新選擇 藍鵲輪今首航蘇花2019-06-21 19:31
一支雪糕99元不算貴？ 這原因讓網友想買也買不到2019-06-21 21:16
花蓮規模3.0地震 最大震度花蓮縣3級2019-06-21 20:03
自殺死亡年輕化 恐與網路成癮症有關2019-06-21 18:21
看不見的海洋塑膠微粒 海龜和魚全喝下「塑膠濃湯」2019-06-21 23:21
會計師證照考試福音！今年起改「滾動式科別及格制」2019-06-21 22:38
法律系學生終須一戰 她不考研究所直攻國考2019-06-21 22:35
背影霸氣外露！醫科女解剖課徒手握蛙 真相很辛酸2019-06-21 20:00
三星上將梨上市了 明天台北花博農民市集買得到2019-06-21 18:05
清代台灣藏書最豐富的書齋 「筱雲軒」書贈國家圖書館2019-06-21 17:26
高溫資訊！花蓮縱谷、高雄市區 明持續上看36度2019-06-21 17:10
10年記得只有痛 斐濟男彎身進來、國泰助他走著出院2019-06-21 17:06
注意！再過19天沒換新式身障手冊 將可被註銷資格2019-06-21 16:24
最爽工作開催中！「馬里亞納七日店長」倒數10天報名截止2019-06-21 16:14
突然天旋地轉暈眩 竟是這顆小石頭作怪2019-06-21 14:59
醫師：75歲以上才打肺炎公費疫苗 有些晚了2019-06-21 14:38
國人十大死因 癌症連續37年榜首2019-06-21 14:37
醫師的白袍，是權威還是傷害？2019-06-21 14:31
洗手、淨灘 志工關懷偏鄉2019-06-21 14:31
東海岸郵輪列車 4人成行、預約制2019-06-21 14:30
熱到明天 周日豪雨滅暑氣2019-06-21 14:28
夏至熱爆 今用電量恐飆歷史新高2019-06-21 14:26
瑞智家庭幫媽媽找回笑容 她留下當志工2019-06-21 14:21
瑞智互助家庭 失智病友唱歌、打牌交朋友2019-06-21 14:18
銀行定存領1％太吃虧了！ 4招投資術教你如何穩穩賺到錢2019-06-21 14:18
台灣好行西濱快線28日啟動 百元暢遊嘉南沿海景點2019-06-21 14:14
博物館住一晚 台史博解謎闖關還能一窺祕道2019-06-21 14:12
到南美館賞郭柏川畫作 吃郭家宴2019-06-21 14:10
快樂出行平安回家 保樂美4大旅遊秘訣報你知2019-06-21 13:55
花蓮飆38.1度高溫 氣象局：自動測站無歷史紀錄2019-06-21 13:52
今天夏至北回歸線最燦爛！太陽館三龍取火台30秒點燃2019-06-21 13:17
防強降雨淹水 雲林縣府「大小排水都要通」2019-06-21 13:08
連三天超36℃ 北市今年首度發布熱浪通報2019-06-21 13:07
歷任對象都有同樣缺點？研究：在戀愛關係中 人們傾向尋找同樣類型的人2019-06-21 12:58
全民「捐聲音」 助漸凍病友用最像自己的合成音說話2019-06-21 12:37
國人肺炎死亡率升 醫籲65歲可自費接種肺鏈疫苗2019-06-21 12:02
鋒面靠近 周日變天 中部以北豪大雨2019-06-21 11:49
美式潛艇堡外帶咖啡有果蠅 中市府稽查多項缺失2019-06-21 11:45
熱門文章
注意！再過19天沒換新式身障手冊 將可被註銷資格2019-06-21 16:24
全球三分之二旅客搭飛機時偏好窗邊座位 這二國例外2019-06-21 09:36
熱到快中暑！ 氣象局一張圖說明什麼時候會降溫2019-06-21 21:09
台灣黑熊現身村莊！ 霧鹿國小替代役男凌晨抽菸驚見熊蹤2019-06-21 15:47
鋒面靠近 周日變天 中部以北豪大雨2019-06-21 11:49
40歲婦金獅湖市場購物染登革熱 隱藏孳生源找到了2019-06-21 16:34
花蓮飆38.1度高溫 氣象局：自動測站無歷史紀錄2019-06-21 13:52
影／台灣藍鵲全身抖不停 原來是在洗「蟻浴」2019-06-21 07:56
直擊！「LEGO樂高」台灣辦公室以近30萬顆積木打造三寶 下半年將開樂高認證專賣店2019-06-21 14:30
夏至熱吃鳳梨、西瓜開胃 按摩刮痧解中暑2019-06-21 07:52
今天是夏至 吳德榮：全台各地熱到最高點上看37度2019-06-21 07:39
天母麥當勞熄燈 結束33年歲月2019-06-21 00:25
超正！專業「調茶師」近距離奉茶 春水堂藝文店22日開幕加碼優惠2019-06-21 12:23
台灣好行西濱快線28日啟動 百元暢遊嘉南沿海景點2019-06-21 14:14
一支雪糕99元不算貴？ 這原因讓網友想買也買不到2019-06-21 21:16
韓國瑜主持登革熱會議：新生態防蚊法 養魚吃孑孓2019-06-21 13:30
國人十大死因癌症37年居首 死亡時鐘快轉10秒2019-06-21 10:50
北、高、花將連日破36度 新北、台東也亮高溫黃燈2019-06-21 08:11
今天夏至北回歸線最燦爛！太陽館三龍取火台30秒點燃2019-06-21 13:17
夏天必去 郵輪式列車載遊客體驗最美花蓮東海岸2019-06-21 11:27
金材昱飛巴黎看dunhill大秀 「獅子館長」狂電粉絲 甜喊「腦中出現直接撲倒的畫面」2019-06-21 12:58
法律系學生終須一戰 她不考研究所直攻國考2019-06-21 22:35
海上觀光新選擇 藍鵲輪今首航蘇花2019-06-21 19:31
自殺死亡年輕化 恐與網路成癮症有關2019-06-21 18:21
突然天旋地轉暈眩 竟是這顆小石頭作怪2019-06-21 14:59
商港碼頭6項工作者納責任制影響5500人 勞部27日預告2019-06-21 17:07
失智家屬的心聲 照顧失智母10年 張姐：曾想輕生2019-06-21 11:44
【我見我思】米雅／遇見眨眼的咯咯男孩2019-06-21 06:00
感情能否長久必問對方「5個問題」 他的回答會告訴你正確答案！2019-06-20 21:30
【我愛一個人煮-69】太陽臉／清爽關東煮2019-06-21 06:00
【新手父母】小羊／這樣陪寶寶玩遊戲2019-06-21 06:00
愛睏的小熊熊要被吃掉啦！爆紅鬥牛犬蛋糕店推超Q新作 IG瘋拍2019-06-21 19:21
為都市熱島找出口 學者：高屏溪重力引水廣織水廊網2019-06-21 09:08
影／韓國瑜再談登革熱防治 加強清淤下水道2019-06-21 12:00
金門酒廠開酒吧？別懷疑！58度高粱的10大創意調酒來了2019-06-21 17:18
IG美到無敵！超浮誇玫瑰花義式手工冰淇淋藏身台南安平2019-06-21 15:56
會計師證照考試福音！今年起改「滾動式科別及格制」2019-06-21 22:38
東京羽田機場 台灣人最愛買的零食是這個2019-06-21 21:18
黑熊凌晨闖入台東校園 嚇壞替代役男2019-06-21 17:47
高市登革熱補助惹議 陳時中：經費使用要對症下藥2019-06-21 13:42
留言