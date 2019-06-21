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殺手中的殺手 肺癌連9年稱冠

2019-06-21 23:52聯合報 記者羅真陳婕翎／台北報導

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衛福部公布一○七年國人十大死因，全年死亡人數十七萬二八五九人，死亡時鐘快轉一秒，癌症連續卅七年蟬聯首位。與十年前相較，癌症與心血管疾病持續高居死因前兩位，肺炎、高血壓性疾病、腎炎、腎病順位上升，腦血管疾病、慢性肝病與自殺順位下降。

最新國人十大死因依序為癌症、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、高血壓性疾病以及腎炎、腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化，排序自一○五年以來相同。

癌症依然高居十大死因首位，國人十大癌症依序為肺癌、肝癌、結直腸癌、女性乳癌口腔癌、攝護腺癌、胃癌、胰臟癌、食道癌、子宮頸癌。其中死亡率最高的癌症仍是肺癌，連續九年位居第一。

就年齡別觀察，一至廿四歲死亡人口以事故傷害居死因首位；廿五至四十四歲以癌症與自殺居前二名；四十五歲以上，以癌症與心臟疾病居死因前二位。

癌症死亡者年齡中位數為六十九歲，男性六十八歲、女性七十一歲。值得注意的是，女性乳癌、子宮頸癌、食道癌與口腔癌的死亡年齡中位數低於平均，子宮頸癌為六十三歲、女性乳癌與食道癌六十歲、口腔癌僅五十九歲。

台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，衛福部國健署推動的乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌篩檢，有機會早期發現癌症或癌前病變，經治療後可降低死亡率。國內癌症發生期別已有往前移趨勢，但整體篩檢還有加強空間；以乳癌篩檢為例，目前總篩檢率僅將近四成，至少要拉高至六成，才有機會降低乳癌的發生風險。

衛福部國健署癌症防治組長林莉茹指出，子宮頸癌好發卅五至四十五歲，女性乳癌高峰是四十五歲，口腔癌跟食道癌主要危險因子是菸、酒及檳榔，若廿幾歲開始接觸，廿年後罹癌機率增加，剛好正值中壯年，提早罹癌導致死亡年齡偏低。

至於四癌篩檢率不理想，林莉茹說，調查發現，中壯年族群不接受篩檢的原因多是「自認為健康」、「拚事業沒時間」。

賴基銘表示，至少有三分之一的癌症是可以預防的，除了定期篩檢，預防重點是培養好的生活、飲食習慣。減少肉類與加工肉品、動物脂肪、油炸食品攝取，少肉、少鹽、少糖，多吃蔬果，蔬果中植化素具抗氧化作用，可減少體內自由基損害正常細胞，降低癌細胞形成風險。

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