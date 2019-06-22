回響／紙容器回收困境 環署3箭補網

資源回收車的清潔員在空間狹小、搖搖晃晃的車上，努力分類各式回收物。 記者郭政芬／攝影 分享 facebook

聯合報調查報導紙容器回收與減量的困境，環保署副署長沈志修表示，報導點出諸多問題癥結，環保署會與回收商、縣市環保局合力改善，除立即發文各縣市清潔隊，要求不得拒收、且要方便民眾回收廢紙容器外，也要調整現行的補貼費率，提高回收體系的經濟誘因。

各縣市 清潔隊不得拒收

沈志修說，環保署確實發現部分縣市清潔隊拒收民眾回收的便當盒等紙容器，甚至送到焚化爐燒掉，「這很不應該，會澆熄民眾回收的熱情」；他已發公文給各縣市環保局，只要民眾大致清理乾淨廢紙容器，清潔隊不得拒收，且跟瓶罐等資源回收物混在一起也要收，細分類的工作交給後端的細分類廠處理即可，重點是讓民眾方便。

製造商 容器印回收步驟

沈志修表示，環保署也會與紙餐具製造商討論，在紙餐具上加印「簡單回收╳步驟」說明，例如先清理食物殘渣、用擦嘴的衛生紙擦拭餐盒，再用水沖淨等，除強化民眾回收的認知，也具體指導回收要領，相信對提高回收率有幫助。

近來包括金門、台東等有垃圾處理壓力的縣市，都陸續推動改用透明垃圾袋，方便清潔隊員辨識有無資源回收物，久了也能養成民眾落實分類的習慣。環保署對於未實施垃圾費隨袋徵收的縣市，也將研議推動改用透明垃圾袋，減少紙容器被燒掉的機率。

回收業 推累進補貼費率

沈志修說，經濟誘因能改變回收率，目前環保署補貼每公斤五點二五元給回收商，但回收商沒意願回收的關鍵是紙餐具容易發臭、少有大型場地可囤積，目前正研議改採累進補貼費率，回收業者（含拾荒者）對廢紙容器分類愈清楚、整理愈乾淨，可獲較高回收補貼金。

另外，對於須繳交回收基金的紙容器製造商，環保署也會推出獎勵誘因。沈志修表示，目前回收制度只要求製造商繳回收基金，紙容器賣出後，似乎就不干他們的事，也不在乎回收率高低，未來會鼓勵製造商參與回收，回收率越高，將可少繳回收基金、降低成本，相信如此一來，業者就可能推出創意的回收作法，協助拉抬紙容器的回收率。

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