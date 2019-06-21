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法律系學生終須一戰 她不考研究所直攻國考

2019-06-21 22:35聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

就讀東海法律系的許雅如堅信國考才是法律系學生的依歸，雖然身旁不少同學繼續念研究所，她畢業後決定投入國考，從律師高考轉而準備司法特考四等考試，第2年順利錄取書記官。

許雅如說，大學同屆同學約100人，1成以上繼續讀法律相關研究所，她認為法律系學生跟理工科學生不同，念研究所未必對職場加分或加薪，最終仍需在國考定生死，因此畢業後開始準備公職考試。

許雅如原先目標是律師高考，在家自修1年，最後律師考試只差一點點就上榜。第2年她改變策略，縮小範圍，改鎖定書記官考試。許雅如說，第一年閉門在家苦讀，不了解其他競爭者如何準備，沒有比較基準，第2年補習後，看到班上其他同學認真的模樣，督促自己更專注、努力。

雖然是法律本科學生，許雅如指出，大學部分考試都讓學生open book，因此沒有特別牢記法條，且律師考試著重的是法律見解，司法特考則需援引法條作答，讓她相當苦惱，甚至曾在答題時自創法條內容，閱卷的補習班老師開玩笑說她「比較適合當立法者。」

為了克服法條背誦的弱點，家住屏東的許雅如，利用搭火車到高雄補習的通勤時間，勤記法條，跟補習班同學也互相隨機抽考，從頭蹲馬步，訓練扎實基本功。

不僅如此，許雅如因大學老師多師承德國法律體制，因此她對日本法系見解較為陌生，答題時常常邏輯混亂。後來她下了一番苦功，做筆記分別論述德派、日派兩種法律見解，便於分辨，釐清觀念，才克服這方面的缺點。

許雅如回憶，原本她最頭痛的科目是民事訴訟法，透過補習班授課老師化繁為簡、詳細解說，搭配課堂提問，激起她的學習熱情。她說:「一開始，當老師望著我，要我回答，因答不出來，常常只能面部表情猙獰」。為了不讓老師問倒，許雅如奮力備戰，終於如願雪恥，從此面對老師提問，答案馬上脫口而出。

全職準備考試的許雅如，看著其他同學步上就業及就職的軌道，自己仍在原地踏步，坦言壓力很大，過程中也多次懷疑自己國考的決定，甚至考試前2、3星期，因在補習班模擬考表現不佳，讓她大哭了一場，好在最後順利考取書記官，辛苦總算沒有白費。

東海法律系畢業的許雅如，認為國考才是法律系學生的最後依歸，沒有像其他同學選擇繼續...
東海法律系畢業的許雅如，認為國考才是法律系學生的最後依歸，沒有像其他同學選擇繼續升學念研究所，而是專心投入公職考試，最後考取書記官。許雅如/提供
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